غوارديولا يدافع عن صفقة انضمام رياض محرز مع «السيتيزن»

رياض محرز (أرشيفية: الإنترنت)

كشف مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، أسباب اختياره اللاعب الجزائري رياض محرز، المنتقل حديثًا إلى «السيتيزن» من صفوف ليستر سيتي مقابل 60 مليون جنيه إسترليني.

وقال غوارديولا في تصريحات تلفزيونية: «أدرك قدرات رياض محرز، إنه لاعب يستطيع اللعب في 3 أو 4 مراكز هجومية، هي الوسط وأيضًا في الجبهتين اليسرى واليمنى»، بحسب موقع «كووورة».

وأضاف بيب: «بانضمام محرز سنحظى بمنافسة جيدة بين مهاجمي ولاعبي الأجنحة في مانشستر سيتي، فهذا اللاعب الجزائري يعرف جيدًا البريمييرليغ، وهو لم يأتِ من الدوري الإسباني أو الإيطالي أو دوري آخر، لكي يحتاج لوقت أكثر للتأقلم».

