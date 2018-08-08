نبأ أرسنال الإنجليزي يقلق المصريين

المصري محمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي (أرشيفية : الإنترنت)

استقبل كثير من المصريين نبأ، طلب المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي أوناي إيمري، سرعة بيع لاعبه محمد النني قبل غد الخميس، بقلق شديد، خصوصا أن اللاعب منتظم في صفوف «الغانرز» ولا يمر بأي مشاكل.

وخرجت جريدة «تايمز» البريطانية، الثلاثاء، لتؤكد طلب المدرب الجديد لأرسنال سرعة بيع اللاعب المصري محمد النني لعدم الاستفادة منه في الموسم المقبل في مركزه بخط الوسط.

شهدت الساعات الماضية بعد نشر النبأ حالة من الفتور تارة، والتكذيب تارة أخرى من مصادر داخل مصر مقربة من اللاعب، لتؤكد مروره بعلاقة قوية بزملائه وبمدربه الجديد إيمري الذي جاء خلفا للفرنسي أرسين فينغر والذي سبق واختار بل وأشاد بقدرات النني الفنية والبدنية.

ويخوض النني مع «المدفعجية» فترة الإعداد للموسم الجديد استعدادا لبدء منافسات الدوري الإنجليزي «البريميرليغ».