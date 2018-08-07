«كاف» يعترف برشى حكام غانا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 07 أغسطس 2018, 06:14 مساء
مهاجم الأهلي السابق عماد متعب يشير بالرشى لطاقم حكام غاني أدار نهائي دوري الأبطال مع الوداد المغربي (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «الكاف» معاقبته لـ 7 حكام رئيسيين ومساعدين من غانا، بالإيقاف لفترات طويلة ضمن حزمة جديدة من العقوبات، أعلنها الاتحاد القاري اليوم الثلاثاء؛ بسبب الرشى.

وبحسب صفحة «كاف» على «فيس بوك» تعرض الحكم ديفيد لاريا للإيقاف مدى الحياة، كما تم إيقاف 6 حكام آخرين لمدة 10 سنوات، وعوقب 11 حكمًا بالإيقاف الشهر الماضي، ضمن حملة تطهير لا سابق لها من الكاف الذي ابتلي بمزاعم رشى لفترة طويلة، وفقًا لـ«رويترز».

وتم تصوير حكم الراية الكيني مروا رانج، الذي كان سيشارك في كأس العالم هذا العام، أثناء تلقي رشوة قيمتها 600 دولار، خلال كأس الأمم الأفريقية للمحليين في المغرب هذا العام، وعوقب بالإيقاف مدى الحياة.

واستبعد رانج، الذي كان ضمن قائمة الحكام الاحتياطيين في كأس العالم 2014، من قائمة الحكام بمونديال روسيا هذا العام، كما أوقف الاتحاد الأفريقي، 14 حكمًا آخرين من 8 دول مختلفة من بينهم 4 حكام من غانا.

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