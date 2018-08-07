عمـوري ينتقل للهلال السعودي في صفقة إعارة خيالية

عمر عبد الرحمن «عموري» ينطلق بالكرة في احدى مباريات الدوري الإماراتي (أرشيفية: الإنترنت)

في واحدة من أعلى الصفقات التي شهدنها كرة القدم الخليجية والآسيوية والعربية، انتقل النجم الدولي الإماراتي عمر عبد الرحمن «عموري» إلى صفوف نادي الهلال السعودي لكرة القدم، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة قادمًا من العين.

ونشر وكيل اللاعب الإماراتي، يوسف غيث، صورة عبر تطبيق "سناب شات" كتب عليها: «مبروكين عموري هلالي» في إشارة إلى إتمام انتقال «عموري» إلى صفوف الهلال.

وكشف وكيل عموري، أن الصفقة كلفت الهلال 60 مليون ريال سعودي أي ما يعادل 14 مليون يورو، ليصبح عموري أغلى لاعب في الخليج ينتقل من نادٍ لآخر، وبلغ نصيب العين من الصفقة 45 مليون ريال، ونصيب اللاعب منها 15 مليون عن إعارة لمدة عام فقط.

وأصبح انتقال عموري إلى الهلال ثاني أغلى صفقة إعارة في تاريخ كرة القدم، بعد انضمام المهاجم الأرجنتيني غونزالو هيغواين على سبيل الإعارة من يوفنتوس إلى ميلان، مقابل 18 مليون يورو.