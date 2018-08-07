عمـوري ينتقل للهلال السعودي في صفقة إعارة خيالية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 07 أغسطس 2018, 05:51 مساء
عمر عبد الرحمن «عموري» ينطلق بالكرة في احدى مباريات الدوري الإماراتي (أرشيفية: الإنترنت)

في واحدة من أعلى الصفقات  التي شهدنها كرة القدم الخليجية والآسيوية والعربية، انتقل النجم الدولي الإماراتي عمر عبد الرحمن «عموري» إلى صفوف نادي الهلال السعودي لكرة القدم، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة قادمًا من العين.

ونشر وكيل اللاعب الإماراتي، يوسف غيث، صورة عبر تطبيق "سناب شات" كتب عليها: «مبروكين عموري هلالي» في إشارة إلى إتمام انتقال «عموري» إلى صفوف الهلال.

وكشف وكيل عموري، أن الصفقة كلفت الهلال 60 مليون ريال سعودي أي ما يعادل 14 مليون يورو، ليصبح عموري أغلى لاعب في الخليج ينتقل من نادٍ لآخر، وبلغ نصيب العين من الصفقة 45 مليون ريال، ونصيب اللاعب منها 15 مليون عن إعارة لمدة عام فقط.

وأصبح انتقال عموري إلى الهلال ثاني أغلى صفقة إعارة في تاريخ كرة القدم، بعد انضمام المهاجم الأرجنتيني غونزالو هيغواين على سبيل الإعارة من يوفنتوس إلى ميلان، مقابل 18 مليون يورو.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الصحف الإيطالية تتحدث عن مؤتمر روما المقبل حول ليبيا
ليبيا
مصر تعرض مخطوطة نادرة مستردة من لندن
ثقافة وفن
قهوة سي عقيلة الحلقة (42) «رجل شريف لجهاز سيئ السمعة»
ثقافة وفن
السراج يبحث إعفاء بائعي أضاحي العيد بسعر مناسب من الرسوم الضريبية
ليبيا
الدينار الورقي يثير أزمة بين أهالي طبرق والأسواق التجارية
ليبيا
التكبالي يوجه رسالة «شديدة اللهجة» للسفير الإيطالي طالبه فيها بالاعتذار
ليبيا
مستشار السراج: ما هي الدولة التي لم تتدخل بعد في شأننا؟
ليبيا
سنغافورة تتعرض لـ«أكبر» هجوم إلكتروني في تاريخها وتتهم حكومات أجنبية
دولى
شاهد نيمار دا سيلفا وهو يرقص على أنغام «كيكي»
رياضة عالمية
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دراسة: العالم مهدد بدخول حالة «الدفيئة»