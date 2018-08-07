بالفيديو لأول مرة.. محمد صلاح في حوار كوميدي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 07 أغسطس 2018, 05:40 مساء
محمد صلاح «وسط» مع الثنائي هشام ماجد وشيكو 7 أغسطس 2018 (الإنترنت)

من بين اللحظات الفريدة التي تغمر نجم ليفربول ومنتخب مصر، محمد صلاح، بالسعادة والضحكات العالية، خضع «مو» لحوار مفتوح مع الثنائي هشام ماجد وشيكو الممثلان الكوميديان، ضمن حملة دعائية لإحدى شركات النقل الدولية، وكشف فيه عن جانب من حياته الشخصية والكروية.

ولم يخف محمد صلاح خلال الحوار أن جائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف للبريمير ليغ، تشغل مكانة خاصة عنده، وإنه يحب الرقم 11 الذي يحمله، ولم يفكر بارتداء القميص رقم 10 بعد رحيل زميله البرازيلي فيليبي كوتينيو إلى برشلونة، وأن فريق مانشستر يونايتد أكثر فريق تمنى هز شباكه ولم يحقق ذلك بعد،  كما قال إنه رفض عرضًا للتمثيل، وفقاً لـ«روسيا اليوم».

فإلى الحوار:

 

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