وداعًا للفراغ.. تعرف إلى مواعيد انطلاق دوريات أوروبا

من مباراة سابقة بين برشلونة وريال مدريد (أرشيفية: الإنترنت)

حالة من الفراغ يشعر بها عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم، منذ أن أطلقت صافرة نهاية آخر مباريات كأس العالم يوم 15 يوليو بروسيا، وينتظرون بشغف شديد بدء الدوريات الكبرى في أوروبا، ليتمتعوا بالمواهب التي تشكل قوام الفرق.

وأصبحت الجماهير الكروية على موعد مع جديد من دوران «الساحرة المستديرة»، مساء الجمعة المقبل، مع انطلاقة الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي يقص شريطه مانشستر يونايتد عندما يستضيف ليستر سيتي، على ملعب «أولد ترافورد».

ويسعى مانشستر سيتي حامل اللقب، إلى تسجيل انطلاقة قوية في البطولة للحفاظ على لقبه، لكنه يصطدم في قمة الجولة الأولى بأرسنال «المعدل» بقيادة المدير الفني الجديد الإسباني، أوناي إيمري، الذي عزز تشكيلة الفريق بعدد من اللاعبين أهمهم الأوروغواياني لوكاس توريرا القادم من سمبدوريا الإيطالي والألماني بيرند لينو قادمًا من ليفركوزن الألماني.

وعلى الجانب الآخر، هناك الدوري الإسباني الذي سينطلق في 17 أغسطس الجاري، بمباراة ضعيفة نسبيًّا تجمع جيرونا وضيفه بلد الوليد، في حين يخوض برشلونة حامل اللقب ووصيفه ريال مدريد أولى مبارياتهما، أمام ديبورتيفو ألافيس وخيتافي يومي 19 و20 أغسطس على الترتيب.

وتقام قمة الجولة الأولى من الدوري الإسباني في 20 أغسطس بين فالنسيا وأتلتيكو مدريد، المتوقع أن ينافس بقوة على اللقب هذا الموسم، بعد تدعيمه بكتيبة من النجوم أهمهم الفرنسي توماس ليمار من موناكو الفرنسي، والنجم الإسباني الواعد رودي قادمًا من فياريال.

أما عشاق أفضل لاعب في العالم كريستيانو رونالدو، فعليهم الانتظار حتى 18 أغسطس لمشاهدة نجمهم البرتغالي المفضل في أول لقاء رسمي بقميص فريقه الجديد يوفنتوس، الذي يفتتح الدوري الإيطالي خارج الديار أمام كييفو فيرونا.

وكلفت صفقة انتقال رونالدو من ريال مدريد 130 مليون يورو، وتأمل جماهير«الكاليتشيو» عودة الإثارة والمتعة للدوري الذي فقد زخمه تدريجيًّا خلال السنوات الماضية، لا سيما بعد فضائح التلاعب بالنتائج التي انفجرت به وأطاحت يوفنتوس العام 2006 إلى الدرجة الثانية.

ويبدأ بايرن ميونخ حملة الدفاع عن لقب الدوري الألماني في 24 من أغسطس، عندما يستضيف هوفنهايم، أما الدوري الفرنسي فينطلق في العاشر من أغسطس، ويلعب حامل لقبه باريس سان جرمان أول لقاءاته في 12 أغسطس أمام كاين.

من مباراة سابقة بين مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي (أرشيفية: الإنترنت)