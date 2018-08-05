ميلان يسترد الأسطورة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 05 أغسطس 2018, 09:29 مساء
باولو مالديني (أرشيفية: الإنترنت)

فاجأ نادي ميلان الإيطالي، جماهيره بإعلان تولي الأسطورة، باولو مالديني، منصب مدير التطوير الإستراتيجي للنادي.

وقال النادي في بيان رسمي: «تم تعزيز عصر ميلان الجديد من خلال اسم باولو مالديني، الذي أصبح مدير التطوير الإستراتيجي الجديد، فباولو هو أسطورة حية في تاريخ الروسونيري، موهبته، قيادته، ولاؤه وسجل نجاحه الذي لا مثيل له»، وفقًا لـ «كووورة».

ولعب المدافع السابق، أكثر من 900 مباراة مع ميلان، بين العامين 1984 و2008، حيث فاز بـ7 ألقاب للدوري، إلى جانب 5 ألقاب لدوري أبطال أوروبا.

ونوه موقع «فوتبول إيطاليا» إلى أن مالديني، كان قريبًا من تولي منصب في النادي، بعد اعتزاله كرة القدم، لكن توتر علاقته مع سيلفيو برلسكوني، الرئيس الأسبق لميلان، حال دون ذلك.
 

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