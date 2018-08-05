بالفيديو.. سعودي يفوز بكأس الـ 20 مليون متسابق بمونديال كرة القدم الإلكترونية

السعودي مساعد الدوسري، يرفع كأس العالم لكرة القدم الإلكترونية 4 أغسطس 2018 (الإنترنت)

فاز الشاب السعودي مساعد الدوسري، ببطولة كأس العالم لكرة القدم الإلكترونية التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بعد فوزه في المباراة النهائية، أمس، ومنحه الاتحاد الدولي مكافأة 250 ألف دولار.

من جانبه، وجه الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» التهنئة للاعب مساعد الدوسري لفوزه بكأس البطولة بعد أن تغلب على اللاعب البلجيكي، ستيفانو بينا، في المباراة النهائية.

وأضاف «فيفا» أن أكثر من عشرين مليون لاعب شاركوا في التصفيات، وصل منهم 32 لاعبًا للمباريات النهائية، ولا بد أن يكون هناك فائز واحد، مقدمًا التهاني للبطل مساعد الدوسري.