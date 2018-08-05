أغويرو يحرز هدفًا تاريخيًا و«السيتي» يتوج «بالخيرية»

سيرجيو أغويري يحمل الكأس الخيرية مع مانشستر سيتي 5 أغسطس 2018 (الإنترنت)

حسم مانشستر سيتي كأس درع المجتمع الخيرية بفوزه على تشلسي بهدفين نظيفين، اليوم، على ملعب ويمبلي في لندن، بقدم المهاجم الأرجنتيني سيرخيو أغويرو.

وسجل المهاجم الأرجنتيني الهدفين، الأول من كرة سددها بيسراه من مشارف منطقة الجزاء، والثاني من كرة زاحفة داخل المنطقة (58)، ليصل لهدفه رقم 200، كما قم بصناعة 50 هدف آخرين من 295 مباراة خاضها حتى الآن بقميص الفريق الأزرق، ليصبح اليوم هدافه التاريخي.

وتجمع درع المجتمع سنويا بين بطل الدوري مانشستر سيتي وحامل الكأس تشلسي، وتقام قبل أسبوع من بداية الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستهل سيتي حملة الدفاع عن لقبه في الدوري المحلي خارج ملعبه ضد أرسنال، الأحد، المقبل، في حين يحل تشلسي ضيفا على هادرسفيلد السبت المقبل.