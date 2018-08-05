كشف تحركات بوغبا السرية للانتقال إلى برشلونة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 05 أغسطس 2018, 04:54 مساء
بول بوغبا بقميص منتخب فرنسا (أرشيفية - الإنترنت)

كشفت جريدة «موندو ديبورتيف» نقلاً عن تقارير بريطانية، أن مينو رايولا، وكيل النجم الفرنسي بول بوغبا، لاعب وسط مانشستر يونايتد، سوف يسافر الأسبوع الجاري متجهًا إلى لبرشلونة، للتفاوض مع المسؤولين حول إمكانية انتقال اللاعب للبلوغرانا.

وأشارت الجريدة إلى أن وكيل بوغبا سيعرض بيع اللاعب لبرشلونة مقابل 100 مليون جنيه إسترليني «112 مليون يورو»، خلال الصيف الجاري، وفقًا لـ«كووورة».

وتأتي رغبة بوغبا في الرحيل عن الشياطين الحمر بسبب مشاكله مع المدرب جوزيه مورينيو.

وتؤكد الجريدة أنه من المستبعد أن يفرط المدرب البرتغالي في نجم فريقه، كون الإدارة لم توفر له لاعبين جددًا بالشكل الكافي في سوق الانتقالات الحالية.

وتواجد رايولا في برشلونة يوم 14 يوليو للتفاوض مع بعض ممثلي الفريق الكتالوني لبحث سبل ضم اللاعب الفرنسي، ولكن كانت رغبة النادي متحفظة كونها صفقة معقدة من النواحي المالية، ولكن في حالة بيع أكثر من لاعب في الفريق الكتالوني، فمن الممكن السير في اتجاه التعاقد معه.

ومن المتوقع أن يجني برشلونة عشرات الملايين من بيع باكو ألكاسير وياري مينا وأندريه غوميز ورافينيا وياسبر سيليسن، كما باع مؤخرًا لوكاس ديني وأليكس فيدال، لاسيما أنه سبق وأن أعد 100 مليون يورو لضم أنطوان غريزمان مع فتح باب الانتقالات.

وستكون صفقة اللاعب الفرنسي فرصة رائعة لتدعيم برشلونة من أجل العودة لمنصات التتويج بدوري أبطال أوروبا، في ظل إعجاب اللاعب باللعب مع ميسي في فريق واحد.
 

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