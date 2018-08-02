مفاجأة.. عودة ريال مدريد لمحمد صلاح

محمد صلاح (أرشيفية: الإنترنت)

وجه المدير الفني الجديد لريال مدريد، جولين لوبيتيغي، رسالة قوية إلى رئيس النادي، فلورنتينو بيريز، خصصها للحديث عن النجم المصري محمد صلاح.

صحيفة «البايس» الإسبانية تقول إن إدارة النادي الملكي ترى في صلاح النجم الذي قد يتمكن من سدّ الفراغ الذي خلفه رحيل رونالدو عن ملعب سانتياغو برنابيو مما جعلهم يتحركون للظفر بخدماته.

وكان النادي الملكي أبدى اهتماماً بضم اللاعب الدولي المصري خلال الموسم الماضي 2017-18، لكن لم يرتقِ إلى المستوى الرسمي، ومن ثم ظهر هذا الاهتمام من جديد في ظل البحث عن التعاقد مع بديل للبرتغالي كريستيانو رونالدو الذي رحل إلى يوفنتوس، وفقًا لـ«يورو سبورت».

المدير الفني الجديد للفريق أعاد نادي ريال مدريد الأسباني بقوة ليُظهر اهتماماً كبيراً بالتعاقد مع اللاعب محمد صلاح جناح ونجم نادي ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت الصحيفة الشهيرة أن فلورنتينو بيريز رئيس الريال سيتحرك بناءً على طلب من جولين لوبيتيغي المدير الفني الجديد للفريق من أجل تدعيم الهجوم، وطلب المدرب الإسباني من الرئيس التحرك لضم النجم المصري.

في حين كان صلاح قد خاض موسماً استثنائياً مع الريدز في أول سنواته بالقميص الأحمر، حيث نجح في تسجيل ما يقارب 50 هدفاً مع الفريق في جميع المسابقات وقاد الفريق للتأهل إلى المباراة النهائية من بطولة دوري أبطال أوروبا الذي خسره أمام ريال مدريد.

ومن غير المرجح أن يوافق يورغن كلوب المدير الفني للريدز على رحيل نجم فريقه الأول في ظل سعيه للتتويج بلقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الجديد 2018-19 ليُنهي نحس عدم فوز الفريق باللقب منذ حوالي 28 عامًا.

يُذكر أن صلاح /26 عاماً/ كان قد صرَّح سابقاً هذا الصيف بسعادته الكبيرة على ملعب أنفيلد رود ورغبته في الاستمرار من أجل التتويج بالألقاب مع الفريق، وقام النادي بمكافأته بتقديم عقد طويل الأمد له مع راتب أعلى.

