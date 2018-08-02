عقوبة مضاعفة لنجم الكرة الفرنسي بسبب تغريدة أميركية

سمير نصري

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الأربعاء أنه ضاعف عقوبة إيقاف الفرنسي سمير نصري الذي لا يدافع عن ألوان أي نادٍ لخرقه قواعد المنشطات من 6 أشهر إلى 18 شهرًا حتى 1 يناير 2019.

وسبق أن استأنفت هيئة المراقبة والأخلاقيات والانضباط في الـ«يويفا» عقوبة إيقاف نصري «31 عامًا» لفترة 6 أشهر نهاية فبراير 2018 بسبب تعاطيه علاجًا بالمنشطات عن طريق الوريد في إحدى العيادات الأميركية، وهي طريقة محظورة من قبل الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات «وادا»، وفقًا لـ«روسيا اليوم».

ولن يتمكن اللاعب الدولي السابق، من العودة إلى الملاعب قبل الأول من يناير 2019 بسبب تطبيق العقوبة بمفعول رجعي منذ الأول من يوليو 2017. ولكنه حصل على إذن باستئناف التمارين مع أي نادٍ بدءًا من الأول من نوفمبر 2018.

واكتشف الأمر، عندما كان نصري يدافع عن ألوان فريق إشبيلية (2016-2017 معارًا من مانشستر سيتي)، من خلال تغريدة على «تويتر» نشرتها عيادة في لوس أنجليس (دريب دوكتورز) التي أشارت إلى «علاج عبر الوريد" بالمقويات حصل عليه لاعب مرسيليا الفرنسي وآرسنال الإنجليزي السابق "من أجل أن يحافظ على لياقته».

وفتحت الوكالة الإسبانية لمكافحة المنشطات تحقيقًا نهاية عام 2016، إذ تحظر الوكالة العالمية لمكافة المنشطات هذا النوع من التعاطي، إلا في حال حصول اللاعب على شهادة. غير أن الاتحاد الأوروبي رفض منح نصري، الذي تقدم باستئناف أمامه، موافقة للاستخدام من أجل أغراض علاجية بمفعول رجعي.

وأشارت الصحف الإسبانية إلى أن نصري، الذي ارتدى قميص منتخب فرنسا خلال 41 مباراة دولية وسجل 5 أهداف، وغادر فريقه السابق أنطاليا سبور التركي في يناير الماضي، كان معرضًا للإيقاف لمدة أربعة أعوام.

