المكسيكي «أجيري» مدربًا لمنتخب مصر 4 سنوات

المدرب المكسيكي الجديد لمنتخب مصر أجيري (أرشيفية : الإنترنت)

كشف عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم المصري مجدي عبد الغني، الانتهاء، اليوم الأربعاء، من الاتفاق مع المدرب المكسيكي خافيير أجيري لتولي مهمة تدريب «الفراعنة» لمدة أربعة أعوام مقابل 120 ألف دولار شهريًّا.

وحضر أجيري إلى العاصمة المصرية (القاهرة) للتفاوض بنفسه مع رئيس اتحاد الكرة المصري هاني أبوريدة، الذي حسم الاختيار بعد حالة من الجدل الشديد حول خليفة الأرجنتيني هيكتور كوبر.

أجيري سيوقِّع العقود خلال الساعات المقبلة، كما سيحضر مباراة الأهلي والإسماعيلي المقرر لها غدًا الخميس في الأسبوع الأول من انطلاق مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويشتد الجدل حول أجيري بسبب اتهامات سابقة له بتورطه في قضية تلاعب بنتائج في الدوري الإسباني «الليغا» مع 41 متهمًا آخرين موسم 2011/2010، لكنه أكد لعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري حازم إمام أنه تم التحقيق معه في هذه الواقعة مرتين وثبتت براءته.