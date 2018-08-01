والدة «نيمار» تظهر للدفاع عن ابنها المثير

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 01 أغسطس 2018, 01:07 مساء
مهاجم البرازيل نيمار مع والدته نادين غونكلافيس (أرشيفية : الإنترنت)

حرصت والدة نجم الكرة البرازيلية نيمار، نادين غونكلافيس، على الظهور إعلاميا للدفاع عن ابنها، بعد إعلان مثير للجدل لمهاجم باريس سان جيرمان.

وأقر نيمار في الإعلان أن ردود أفعاله في الملعب خلال مونديال روسيا الأخير كانت مبالغة أحياناً، الأمر الذي دفع غونكلافيس للكتابة عبر حسابها الرسمي على إنستغرام وتقول: «أعلم أن من لا يحبونك هم أقلية مقارنة بالأشخاص الذين يحبونك والذي يعرفون بشكل خاص قلبك»، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإسبانية.

إعلان نيمار تسبب في حالة من الجدل، الأمر الذي دفع وسائل إعلام برازيلية مختلفة للخروج لمهاجمة اللاعب، ليتحول مجددا إلى حديث متواصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.

جاء ذلك خصوصا أن نيمار أصابه الفشل مجددا في المونديال، حيث كانت تعول عليه الجماهير لاصطياد اللقب المونديالي لتعويض إخفاق النسخة قبل الأخيرة العام 2014 عندما خسر «راقصو السامبا» اللقب على أرضهم والخروج بفضيحة الهزيمة بسباعية أمام ألمانيا.

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