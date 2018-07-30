تعرف على خبايا النسخة 117 للدوري الإيطالي مع رونالدو

لوغو دوري الدرجة الأولى الإيطالي (أرشيفية: الإنترنت)

عشاق كرة القدم الإيطالية يترقبون «بلهفة» انطلاق النسخة «117» للموسم الكروي الجديد، والسبب يعود إلى سبب واحد واسم وحيد هو البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي انتقل من ريال مدريد إلى يوفنتوس.

ومكاسب استقدام يوفنتوس لرونالدو تعددت، واندثرت خسائره، فبالاضافة إلى أنها صفقة للاعب كبير، إلا أنها سيكون لها مفعول السحر في استقطاب الأنظار مرة أخرى نحو الدوري الإيطالي «سكوديتو» المتهالك، في خطوة قد تعتبر مفيدة للبطولة ككل بعيدًا عن اختصاصية يوفنتوس، الذي ارتأت إدارته أن دفع مبلغ 100 مليون يورو لجلب لاعب شارف على الرابعة والثلاثين، سيغطي التكاليف مستقبلاً وسينذر بالخير للكرة الإيطالية، فكان الأمر، وفقًا لـ«يورو سبورت».

الجنوب يخلع رداء الجمال

هناك في الجنوب، رحل مؤسس صاحب أفضل كرة قدم في إيطاليا بالأعوام الأخيرة، ماوريسيو ساري محزمًا أمتعته باتجاه إنجلترا عبر بوابة تشيلسي «فندق الطليان بالمملكة المتحدة»، وتولى زمام الأمور بنابولي، الخبير كارلو أنشيلوتي.. كما أن «البارتينوبي» فقد جورجينيو الذي اصطحبه ساري معه للبلوز، لكنه أبقى على بقية العناصر وزاد عليهم صفقات رائعة، ستزيد حتمًا من قوة نابولي هذا الموسم، وما بين هذا وذاك فإن الأمر متباين بشكل كبير، «أنشي» حتمًا سيقوم بتغيير جذري على طريقة لعب الفريق، وهو ما سيمثل تحديًّا كبيرًا له على المستوى الشخصي.

عودة الغائب

ومن الجنوب إلى الشمال، وبالتحديد عند عتبة بارما العائد سريعًا للدرجة الأولى «سكوديتو» بعد أن قضى ثلاثة أعوام بين جنبات الدرجات المختلفة متدرجًا مرة أخرى وصولاً للدرجة الأولى، إنجاز لم يتحقق مسبقًا بتاريخ إيطاليا.

ويحسب لرفاق القائد لوكاريلي، إلا أن التلاعب المعتاد بالكرة الإيطالية أفسد الفرحة، وجعل الاتحاد المحلي للعبة يخصم خمس نقاط من رصيد الفريق بالموسم الجديد بسبب اتفاق المهاجم إيمانويل كالايو مع خصمه بنادي سبيزيا في مباراة حسم الصعود التي فاز من خلالها بارما 2-0.. الأمر اشتمل أيضًا إيقاف إيمانويل لعامين وغرامة 20 ألف يورو.

أهم الصفقات

أبرم روما أكثر من 11 صفقة حتى الآن بفضل مديره الرياضي الجديد مونتشي، أبرزها خافيير باستوري، جاستن كلايفرت، وإنتي كوريتش، لكن الكم ليس مطلوبًا بقدر الكيف، يوفنتوس أبرم أقل وبتأثير أكبر وجودة أفضل، رونالدو، إيمري تشان، جواو كانسيلو، ماتيا بيرين، وشراء عقد دوغلاس كوستا.. نابولي قام بتقوية الهجوم والوسط فتعاقد مع فابيان رويز، أمين يونس، وسيميوني فيردي، الإنتر بصفقتين مجانيتين (كوادو أسامواه وستيفان دي فراي)، إضافة إلى رادجا ناينغولان والأرجنتيني الصغير لاتارو مارتينيز، فيما كان ميلان الأقل نشاطًا بين الكبار -حتى الآن- فقط الكرواتي إيفان سترنتش والحارس بيبي رينا، ولاعب برشلونة السابق ألين هاليلوفيتش.

الصاعدون والهابطون

حجز كل من بارما وفروسونيني وإيمبولي مقاعد بـ«السيريا آيه» للموسم الجديد، بينما فشل كروتوني في أول مواسمه بالدرجة الأولى من البقاء وعاد سريعًا، رفقة بينيفنتو وهيلاس فيرونا.

الراعي

جددت رابطة الدوري الثقة في الراعي الرسمي للكرة الإيطالية «تيليكوم إيطاليا» بعد انتهاء عقد شركة الاتصالات العملاقة بنهاية الموسم السابق، حيث أبرم العقد الجديد لثلاث سنوات مقبلة بمبلغ 15 مليون يورو، لكن الجديد أن تيليكوم إيطاليا فقدت رعاية الكأس وكأس السوبر لصالح شركة النقل «فريكاروسا» للمرة الأولى منذ العام 1998.

الكرة

اتحاد الكرة الإيطالي اعتمد «نايك ميرلين» ككرة أساسية لمباريات الدوري الإيطالي للموسم الجديد، وهي من إنتاج شركة «نايك» وتتميز بالخفة عبر 4 طبقات فقط بدلاً من 12 طبقة بالكرة السابقة «نايك أورديم».

المدرب الوطني

بعد أن صمد الدوري الإيطالي طوال الموسم الماضي، وأصبح الوحيد من بين الدوريات الكبرى الذي يشرف على تدريب فرقه العشرين، مدربون وطنيون، إلا أن الموسم المقبل سيشهد مدربًا واحدًا أجنبي وهو الإسباني غوليو فيلاسكيز على رأس عارضة أودينيزي الفنية.

بوكسينغ داي

أهم ما يميز البطولة الإنجليزية هي فترة «البوكسينغ داي»، عندما تتوقف جميع الدوريات في أوروبا ويستمر الإنجليز في ركل الكرة لإمتاع المواطنين وعشاق اللعبة حول العالم.. الأمر سيكون في الكرة الإيطالية لهذا الموسم لأول مرة في التاريخ عندما تُلعب 3 جولات في فترة أعياد الميلاد (السبت 22 – الأربعاء26 – السبت 29 من ديسمبر) الأخوان فيليبو وسيميوني إنزاغي سيلتقيان وجهًا لوجه بمباراة لاتسيو وبولونيا، فيما ستكون موقعة الإنتر ونابولي مُلهبة للبوكسينج داي الإيطالي، قبل أن تتوقف البطولة حتى 20 من يناير، وهو وقت كافٍ لإجراء مباريات الكوبا يومي 11 و 13 يناير.

سوق الانتقالات

على خطى إنجلترا أيضًا، قام الاتحاد الإيطالي بتغييرات على مواعيد سوقي الانتقالات بشقيه لئلا يتداخل مع الموسم الجديد، حيث سيُغلق الميركاتو الصيفي يوم 18 أغسطس قبل يوم واحد من انطلاق الموسم، فيما سينتهي الشتوي يوم 19 يناير قبل يوم واحد أيضًا من بدء مباريات الدور الثاني من الدوري الإيطالي.. وهي خطوة جيدة خشية النتائج السلبية من إبرام التعاقدات أثناء الموسم.

المواعيد الكبرى

متتبعو الكالتشيو المتمرسون سيترقبون بكل تأكيد مباريات الديربيات والقمم بلهفة شديدة (ديربي العاصمة - ديربي ميلانو - ديربي تورينو - ديربي إيطاليا - ديربي الشمس - ديربي جنوى).

الإثارة ستبدأ مبكرًا هذا العام من خلال الجولة الأولى والتي ستشهد مباراة لاتسيو × نابولي، في الجولة الثانية يترحل ميلان لمواجهة نابولي في سان باولو، بينما يصطدم يوفنتوس بلاتسيو.



الجولة 3.. روما × ميلان

الجولة 7.. روما × لاتسيو، يوفنتوس × نابولي



الجولة 9 .. إنتر ميلانو × ميلان



الجولة10 .. لاتسيو × إنتر ميلانو، نابولي × روما



الجولة 12.. ميلان × يوفنتوس



الجولة 13.. لاتسيو × ميلان



الجولة 14.. روما × إنتر ميلانو



الجولة 15.. يوفنتوس × إنتر ميلانو



الجولة 16.. تورينو × يوفنتوس



الجولة 17.. يوفنتوس × روما



الجولة 18.. إنتر ميلانو × نابولي

جدول البطولة

ستُلعب مباريات الدوري الإيطالي من خلال ثلاثة أيام رئيسية وهي السبت، الأحد والإثنين، وجاءت مبارياتها كالتالي.

السبت.. مباراة واحدة الثالثة عصرًا، ومباراة واحدة في السادسة، ومباراة واحدة بالثامنة والنصف مساءً.

الأحد مباراة واحدة في الثانية عشرة والنصف ظهرًا،وثلاث مباريات في تمام الثالثة، ومباراة في السادسة ، ومباراة في الثامنة والنصف.

الإثنين.. مباراة واحدة في الثامنة والنصف.

مباريات منتصف الأسبوع

تضمن الجدول للموسم الجديد ثلاث جولات في منتصف الأسبوع كانوا كالتالي.

الجولة السادسة 26 سبتمبر وستلعب يوم الأربعاء.

الجولة الثامنة عشرة 26 ديسمبر وستلعب يوم الأربعاء.

الجولة الثلاثون 3 أبريل وستلعب يوم الأربعاء أيضًا.