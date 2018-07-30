«الموت» يطارد أبطال العالم في رفع الأثقال

الرباع البلغاري، داميان داميانوف (سكاي نيوز)

أعلن الاتحاد البلغاري لرفع الأثقال، أن رباعه الدولي، داميان داميانوف، الحاصل على فضية بطولة العالم لرفع الأثقال سابقا، توفي عن 39 عاما ليصبح أحدث عضو في الفريق البلغاري لرفع الاثقال، الذي كان يشكل مصدر رعب للكثيرين في فترة من الفترات، يموت في سن صغيرة.

وتوفي فيليشيكو شولاكوف البطل السابق لأوروبا، الذي أمضى 4 سنوات من الإيقاف بسبب المنشطات، عن 35 عاما العام الماضي، كما توفي ميلين دوبريف بطل أولمبياد 2004 عن نفس العمر، قبلها بثلاث سنوات، وفقًا لـ«سكاي نيوز».

وتوفي ميهايل بتروف بطل العالم لرفع الأثقال 3 مرات عن 28 عاما، وذلك عام 1992.

وأكد مستشفى رسمي في بلدة شومين، الواقعة شمال شرقي البلاد، وفاة داميانوف، وقال إن السبب في وفاته سيتم معرفته عقب تشريح الجثة، لكن تقارير إعلامية محلية ذكرت أن هناك شكوكا بشأن إصابة الرباع البلغاري بمرض خطير في الكبد والبنكرياس.