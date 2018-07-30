ماني يوجه رسالة شديدة اللهجة لمحمد صلاح

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 30 يوليو 2018, 05:54 مساء
ملامح خلاف تهدد علاقة نجمي ليفربول، ساديو مانيه «يمين» مع محمد صلاح (أرشيفية: الإنترنت)

كشفت وسائل إعلام إنجليزية حالة من الخلاف تسود بين نجمي ليفربول، المصري محمد صلاح، والسنغالي ساديو ماني، أظهرتها أحداث المباراة التي جمعت «الريدز» مع مانشستر يونايتد.

وقالت جريدة «مترو» إن صلاح كان يطمح في تسديد ركلة الجزاء التي تسبب في احتسابها لفريقه، قبل أن يفاجأ بتوجه ماني صوب نقطة الجزاء استعدادًا لتسديدها، وهو ما أثار حفيظة صلاح.

وذكرت الجريدة الإنجليزية، في تقرير نشرته اليوم، إن إصرار ماني على تسديد الضربة، يعني أن الأخير على ما يبدو يريد توجيه رسالة شديدة اللهجة، مفادها بأنه لن يسمح لصلاح بالاستحواذ على نجومية ليفربول بمفرده مثلما حدث في الموسم الماضي، إذ تربع اللاعب المصري على عرش النادي الإنجليزي، كما استحوذ على الغالبية العظمى من الجوائز الفردية، ليتواجد ضمن قائمة المرشحين الـ 10 للحصول على جائزة «الأفضل» للعام 2018، التي تمنح لأفضل لاعب في العالم من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

وأكدت الجريدة «حسب مصادرها» أن ماني أراد مصالحة صلاح خلال احتفاله بالهدف قائلاً: «مو هذه لك».
 

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