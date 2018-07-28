المصري «النني» يواجه مع أرسنال نيمار وبوفون ومبابي.. بعد قليل

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 28 يوليو 2018, 01:16 مساء
النني في لقاء سابق مع أرسنال الإنجليزي (أرشيفية : الإنترنت)

يواجه المدير الفني الجديد لأرسنال الإنجليزي أوناي إيمري ناديه السابق باريس سان جيرمان عندما يلتقيا على الملعب الوطني في سنغافورة ضمن منافسات بطولة الكأس الدولية للأبطال بينما يخوض المدرب الجديد لباريس سان جيرمان توماس توخيل تحديا كبيرا مع لاعبيه الكبار وعلى رأسهم البرازيلي نيمار وجيانلويجي بوفون وكيليان مبابي.

وأعلن نادي آرسنال في مايو الماضي تعيين الإسباني أوناي إيمري مديراً فنيا للفريق لمدة أربعة أعوام مقبلة بعد أداء ونتائج مميزة مع النادي الباريسي ليكون بذلك خلفاً للفرنسي آرسين فينغر الذي تولى قيادة الفريق اللندني لمدة 22 عاماً ضاربا رقما قياسيا في فترات عمل المدربين في أوروبا.

إيمري قاد باريس سان جيرمان الفرنسي لمدة موسمين حصد خلالها لقب الدوري الفرنسي مرة واحدة بالإضافة إلى أربعة ألقاب محلية، لكنه ودع دوري أبطال أوروبا من دور الـ16 مرتين ويدرس إيمري الدفع بالثلاثي محمد النني ومسعود أوزيل واليكس أيوبي في المباراة بعدما تم استبعادهم من المشاركة فى المباراة الماضية أمام أتلتيكو مدريد الإسباني لعدم الجاهزية الفنية.

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