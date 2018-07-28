تعليق «كاتالوني» على رحيل كريستيانو لليوفينتوس

كريستيانو رونالدو المنتقل إلى يوفنتوس الإيطالي (إنترنت)

خلال مؤتمره الصحفي الذي عقده الجمعة في منشآت جامعة كاليفورنيا بمدينة لوس أنجلوس الأميريكة، حيث ثاني محطات فريق برشلونة، علق المدير الفني للفريق الكاتالوني إرنستو فالفيردي على رحيل نجم ريال مدريد كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس الإيطالي.

وقال فالفيردي «رحيل كريستيانو يمثل "غياباً مهماً بين صفوف الملكي، تماما مثل رحيل أندريس إنييستا عن البلاوغرانا، لا نعلم كيف سيؤثر هذا على الريال، لكنني واثق من أنهم سيعملون للحد من تأثير هذا الأمر قدر الإمكان»، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإسبانية.

وأضاف «يجب الاعتراف بكل ما قدمه كريستيانو وبعظمته كلاعب، وما أضافه لليغا والريال، كان منافساً كبيراً».

ويتواجد فريق برشلونة في ثاني محطاته ضمن جولته بالولايات المتحدة في فترة الإعداد للموسم الجديد.