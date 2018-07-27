بسبب المنشطات.. الاتحاد الدولي لألعاب القوى يُــبقي على إيقاف روسيا

إيقاف روسيا عن المشاركة في مختلف المسابقات الدولية

أبقى الاتحاد الدولي لألعاب القوى، الجمعة، على إيقاف روسيا عن المشاركة في مختلف المسابقات الدولية، وذلك منذ نوفمبر 2015، بسبب اعتمادها نظام تنشيط ممنهج لرياضييها.

وقال روني أندرسن رئيس فريق العمل المكلف بمتابعة الملف الروسي في الاتحاد الدولي «قرر مجلس إدارة الاتحاد الدولي بالإجماع عدم اعتماد الاتحاد الروسي لألعاب القوى في هذا الوقت».

ويأتي هذا القرار قبل عشرة أيام من انطلاق بطولة أوروبا (بين 6 و12 أغسطس في برلين)، بيد أن الاتحاد الدولي منح فرصة المشاركة للرياضيين الروس النظيفين تحت علم محايد، وذلك في لائحة تضم 72 رياضًيا هذا العام.