رونالدو يعترف «بالذنب» ويدفع 19 مليون يورو لإسبانيا

كريستيانو رونالدو (أرشيفية: الإنترنت)

توصل نجم كرة القدم البرتغالي الدولي كريستيانو رونالدو إلى اتفاق مع سلطات الضرائب والسلطات القضائية في إسبانيا على سداد 19 مليون يورو (22 مليون دولار) إلى وزارة الخزانة الإسبانية، مقابل إعفائه من قضاء عقوبة السجن لعامين.

ووافقت مصلحة الضرائب الإسبانية على اقتراح اللاعب، وأوضحت مصادر قضائية اليوم الخميس أن رونالدو لن يقضي عقوبة السجن لعامين نظرا لعدم وجود سجل إجرامي للاعب.

واعترف رونالدو نجم ريال مدريد الإسباني سابقا ولاعب يوفنتوس الإيطالي حاليا بارتكاب 4 انتهاكات بحق مصلحة الضرائب في إسبانيا خلال الفترة من 2011 إلى 2014، من بينها التهرب الضريبي من سداد مبلغ 14 مليون و768 ألف، و897 يورو بواقع 1.39 مليون يورو في 2011، و1.66 مليون يورو في 2012، و3.20 مليون يورو في 2013، و8.5 مليون يورو في 2014.

وقلص الاتفاق النهائي من خلال المحكمة الجنائية إجمالي هذه المبالغ إلى 5.7 مليون يورو، ولكن المبلغ الإجمالي الذي سيسدده رونالدو يبلغ 19 مليون يورو تشمل الفوائد المستحقة والغرامة، كما سيسدد رونالدو التكاليف التي أسفرت عنها العملية القضائية.

