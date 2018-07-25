ميلان يستعين بـ«الابن العاق»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 25 يوليو 2018, 08:46 مساء
البرازيلي ليوناردو (أرشيفية: الإنترنت)

عيــّن نادي «إى سي ميلان» الإيطالي، اليوم، مهاجمه البرازيلي السابق ليوناردو مديرًا رياضيًا للفريق الموسم المقبل، ليعمل جنبًا إلى جنب زميله السابق جينارو غاتوسو، مدرب الفريق الحالي.

ويبلغ ليوناردو من العمر 48 عامًا، ولعب للميلان في الفترة بين 1997 و2001 ثم 2003، ثم شغل منصب المدير الفني موسم 2009-2010، وفقًا لـ«سكاي نيوز».

ويعود ليوناردو إلى العمل الإداري للمرة الأولى منذ ديسمبر 2017، عندما استقال من منصب تدريب فريق أنطاليا سبور التركي بعد شهرين فقط من استلامه المهمة، كما أنه شغل منصب المدير الرياضي لنادي باريس سان جرمان الفرنسي بين أعوام 2011 و2013، كما وصفته جماهير الميلان بـ«الابن العاق» عندما درب «الغريم» إنتر ميلانو لموسم واحد في 2011.

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