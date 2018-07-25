بالفيديو.. «فيفا» يفصح عن الهدف الأجمل في المونديال

الفرنسي بنيامين بافارد، يسدد كرة الهدف الأجمل في المونديال، في شباك الأرجنتين (أرشيفية: الإنترنت)

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم، عن الهدف الأجمل خلال منافسات بطولة كأس العالم، التي اُختُتمت مؤخرًا في روسيا، بتتويج منتخب فرنسا، باللقب المونديالي.

ووقع اختيار الجمهور، على هدف الفرنسي بنيامين بافارد، في شباك منتخب الأرجنتين، في المباراة التي جمعت المنتخبين في دور الـ 16، وانتهت بفوز الديوك، بنتيجة 4-3، وفقًا للموقع الرسمي لـ«فيفا».

وكشف «الفيفا»، عبر موقعه الرسمي، قائمة مكونة من 18 هدفًا أُحرزت في البطولة، ليختار الجمهور الهدف الأجمل عبر التصويت.

وجاء هدف بافارد، الأجمل في المونديال، بعدما استقبل كرة عرضية من لوكاس هيرنانديز، وسددها بشكل رائع من لمسة واحدة، سكنت الزاوية اليمنى لمرمى الأرجنتين، مسجلاً هدف التعادل لمنتخبه.

وتنافس هدف بافارد مع أهداف أخرى، مثل هدف آنخيل دي ماريا في مرمى فرنسا، وهدف كريستيانو رونالدو من ضربة حرة أمام إسبانيا، وهدف توني كروس من ضربة حرة في مرمى السويد، وهدف لوكا مودريتش في مرمى الأرجنتين.





