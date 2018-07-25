بالفيديو.. «فيفا» يفصح عن الهدف الأجمل في المونديال

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 25 يوليو 2018, 06:49 مساء
الفرنسي بنيامين بافارد، يسدد كرة الهدف الأجمل في المونديال، في شباك الأرجنتين (أرشيفية: الإنترنت)

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم، عن الهدف الأجمل خلال منافسات بطولة كأس العالم، التي اُختُتمت مؤخرًا في روسيا، بتتويج منتخب فرنسا، باللقب المونديالي.

ووقع اختيار الجمهور، على هدف الفرنسي بنيامين بافارد، في شباك منتخب الأرجنتين، في المباراة التي جمعت المنتخبين في دور الـ 16، وانتهت بفوز الديوك، بنتيجة 4-3، وفقًا للموقع الرسمي لـ«فيفا».

وكشف «الفيفا»، عبر موقعه الرسمي، قائمة مكونة من 18 هدفًا أُحرزت في البطولة، ليختار الجمهور الهدف الأجمل عبر التصويت.

وجاء هدف بافارد، الأجمل في المونديال، بعدما استقبل كرة عرضية من لوكاس هيرنانديز، وسددها بشكل رائع من لمسة واحدة، سكنت الزاوية اليمنى لمرمى الأرجنتين، مسجلاً هدف التعادل لمنتخبه.

وتنافس هدف بافارد مع أهداف أخرى، مثل هدف آنخيل دي ماريا في مرمى فرنسا، وهدف كريستيانو رونالدو من ضربة حرة أمام إسبانيا، وهدف توني كروس من ضربة حرة في مرمى السويد، وهدف لوكا مودريتش في مرمى الأرجنتين.



 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

داخلية الوفاق توضح أسباب ارتفاع الحوادث المرورية: الإطارات المستعملة قنبلة ...
ليبيا
منتخب ليبيا بين أزمتي إلغاء معسكر التشيك وغياب نجوم «الزعيم»
رياضة محلية
صحف عربية: الرئيس الفرنسي يزور القاهرة قريبًا لمناقشة الوضع الليبي.. وهجوم ...
ليبيا
كاركاتير حليم - ليبيا بين إيطاليا وفرنسا!
كاريكاتير
بالفيديو: حالة طوارئ باليونان بعد مقتل وإصابة العشرات في حرائق الغابات
دولى
اعتبرها «لا إنسانية».. «طرابلس الطبي» يكشف تفاصيل الصور المتداولة لمتوفاة أجنبية
ليبيا
وزيرة الدفاع الإيطالية: من الخطأ إجراء انتخابات قبل المصالحة في ليبيا
ليبيا
رئيس شرطة العقيلة يكشف تفاصيل الهجوم «الإرهابي» على المركز
ليبيا
صحف عربية: ضغط فرنسي لتنفيذ إعلان باريس.. ونقص السيولة الحاد
ليبيا
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

المورينجا.. غذاء خارق