إسرائيلي يهدد وجود لاعب مصري في بلجيكا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 25 يوليو 2018, 04:44 مساء
أحمد مصطفى «يمين» في تدريب لبتروجت (أرشيفية: الإنترنت)

فجأة.. وجد لاعب فريق بتروجيت المصري السابق، أحمد مصطفى، نفسه في ورطة كبيرة، بعد أيام من انتقاله إلى صفوف فريق أتليتيك جينت البلجيكي، حيث وجد عليه اللعب بجوار زميل إسرائيلي.

ولم يكن اللاعب الإسرائيلي، «أوفير دافيدزا» موجودًا بالفريق البلجيكي عند انضمام أحمد مصطفى، إلا أن مسؤولي جينت قرروا لاحقًا استعادة لاعبه دافيدزا المعار لفريق مكابي تل أبيب بعد التعاقد مع اللاعب المصري الشاب، الذي وجد نفسه في ورطة لا يُحسد عليها، وفقًا لـ«روسيا اليوم».

وانضم أحمد مصطفى (20 عامًا) إلى صفوف فريق أتليتيك جينت مقابل 500 ألف دولار، لمدة ثلاث سنوات مع نسبة 15 % من عائد بيعه لأي فريق آخر، وذلك بعد أن قضى موسمين فقط في الدوري المصري الممتاز منذ تصعيده للفريق الأول لبتروجيت قبل عام ونصف.

وطلب مسؤولو جينت مساعدة وكيل أعمال أحمد مصطفى بتعجيل وصول بطاقته الدولية في أسرع وقت ممكن قبل ثلاثة أيام من بداية الموسم الجديد في بلجيكا.

وتنتظر الفريق البلجيكي مباراة قوية، يوم الجمعة المقبل، أمام مضيفه ستاندر ليغ.
 

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