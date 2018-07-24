تعرف على موعد «كلاسيكو الأرض» في إسبانيا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 24 يوليو 2018, 10:13 مساء
لأول مرة منذ 9 سنوات لن يحضر رونالدو في نباراة الريال وبرشلونة (أرشيفية: الإنترنت)

كشف الاتحاد الإسباني لكرة القدم اليوم الثلاثاء، عن موعد مباراتي الكلاسيكو، بين ريال مدريد وبرشلونة، خلال الموسم الكروي الجديد 2018-2019.

ويستضيف برشلونة غريمه التقليدي ريال مدريد في لقاء الذهاب من الكلاسيكو، في 28 أكتوبر المقبل على ملعب «كامب نو»، بينما ستقام مباراة «الكلاسيكو» ضمن الدور الثاني في 3 مارس 2019 على ملعب "سانتياغو برنابيو"، في العاصمة مدريد، وفقًا لـ«سكاي نيوز».

كما كشف عن مباراتي «ديربي» العاصمة مدريد، بين الفريق الملكي وأتلتيكو، حيث سيجري لقاء الذهاب في 30 سبتمبر المقبل، على ملعب «سانتياغو برنابيو»، على أن تقام مباراة الإياب، في 10 فبراير المقبل، على ملعب «واندا ميتروبوليتانو».
 

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