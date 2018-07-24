صلاح ينجح ونيمار يفشل.. وقائمة الأفضل تكشف المستور

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 24 يوليو 2018, 09:14 مساء
النجم المصري محمد صلاح (أرشيفية: الإنترنت)

نجح النجم المصري محمد صلاح في اقتحام كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم عن قائمة المرشحين العشرة للفوز بجائزة أفضل لاعب بالعالم لعام 2018، فيما فشل نيمار فأحدث المفاجآة.

وضمت القائمة كلًا من: «كريستيانو رونالدو - كيفين دي بروين - أنطوان غريزمان - إيدين هازارد - هاري كين - كيليان مبابي - ليونيل ميسي - لوكا مودريتش - محمد صلاح - رافاييل فاران، وفقًا لـ«يورو سبورت».

وتمكن صلاح في دخول القائمة بعد تحطيمه الرقم القياسي لأفضل هداف بتاريخ البريميرليغ وتسجيله 32 هدفاً عدا عن التواجد رفقة منتخب مصر بكأس العالم وتسجيل هدفين في حين مثل استبعاد نيمار مفاجأة كبرى حيث لم يتواجد ضمن قائمة المرشحين.

ويتقدم كريستيانو رونالدو قائمة المرشحين بعد قيادته ريال مدريد للفوز بدوري الأبطال وفوزه بلقب هداف البطولة إلى جانب تسجيل 4 أهداف بكأس العالم كما يتواجد نجم برشلونة ليونيل ميسي بعد قيادته البلاوغرانا للفوز بالثنائية المحلية.

وشهدت القائمة وجود 3 لاعبين من منتخب فرنسا الفائز بكأس العالم وهم مبابي وفاران وغريزمان إلى جانب نجم منتخب كرواتيا وأفضل لاعب بالبطولة لوكا مودريتش ونجمَا منتخب بلجيكا، صاحب المركز الثالث، دي بروين وهازارد.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

هل يفجر الإنتر مفاجأته بشراء ميسي لإعادة الصراع مع كريستيانو في الدوري الإيطالي
رياضة عالمية
رئيس شرطة العقيلة يكشف تفاصيل الهجوم «الإرهابي» على المركز
ليبيا
صحف عربية: ضغط فرنسي لتنفيذ إعلان باريس.. ونقص السيولة الحاد
ليبيا
تشيلسي يرفض 190 مليون دولار للتفريط في خليفة رونالدو
رياضة عالمية
حفتر يستقبل وزير الخارجية الفرنسي بمقر القيادة العامة
ليبيا
لأول مرة: الكاف يمنح الأندية الليبية حقها بمشاركة رباعية في أفريقيا
رياضة محلية
فيديو بوابة الوسط | فريق ليبي - أميركي يجري عمليات قلب مفتوح لثلاثة أطفال
فيديو
الأرصاد: ارتفاع الحرارة ورطوبة عالية في الساحل
ليبيا
بالفيديو: أمواج من القمامة البلاستيكية تجتاح سواحل الدومينيكان
دولى
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الماء المالح للتخلص من انتفاخ العينين