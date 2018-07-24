صلاح ينجح ونيمار يفشل.. وقائمة الأفضل تكشف المستور

النجم المصري محمد صلاح (أرشيفية: الإنترنت)

نجح النجم المصري محمد صلاح في اقتحام كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم عن قائمة المرشحين العشرة للفوز بجائزة أفضل لاعب بالعالم لعام 2018، فيما فشل نيمار فأحدث المفاجآة.

وضمت القائمة كلًا من: «كريستيانو رونالدو - كيفين دي بروين - أنطوان غريزمان - إيدين هازارد - هاري كين - كيليان مبابي - ليونيل ميسي - لوكا مودريتش - محمد صلاح - رافاييل فاران، وفقًا لـ«يورو سبورت».

وتمكن صلاح في دخول القائمة بعد تحطيمه الرقم القياسي لأفضل هداف بتاريخ البريميرليغ وتسجيله 32 هدفاً عدا عن التواجد رفقة منتخب مصر بكأس العالم وتسجيل هدفين في حين مثل استبعاد نيمار مفاجأة كبرى حيث لم يتواجد ضمن قائمة المرشحين.

ويتقدم كريستيانو رونالدو قائمة المرشحين بعد قيادته ريال مدريد للفوز بدوري الأبطال وفوزه بلقب هداف البطولة إلى جانب تسجيل 4 أهداف بكأس العالم كما يتواجد نجم برشلونة ليونيل ميسي بعد قيادته البلاوغرانا للفوز بالثنائية المحلية.

وشهدت القائمة وجود 3 لاعبين من منتخب فرنسا الفائز بكأس العالم وهم مبابي وفاران وغريزمان إلى جانب نجم منتخب كرواتيا وأفضل لاعب بالبطولة لوكا مودريتش ونجمَا منتخب بلجيكا، صاحب المركز الثالث، دي بروين وهازارد.

