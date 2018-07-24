العلم يكتشف 3 عناصر في جسد رونالدو تنقص عمره 13 سنة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 24 يوليو 2018, 05:26 مساء

الفحص الطبي الذي خضع له جسد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، خلال انتقاله إلى يوفنتوس، يسفرعن 3 نتائج مثيرة، أدهشت الفريق الطبي والقائمين على الحسابات البايلوجية للاعبين.

ووفقًا لصحيفة «ميرور» الإنجليزية: «نتائج الفحوصات تؤكد أن الرجل (رونالدو) الذي تخطى الثلاثين من عمره، يملك جسدًا لشاب عمره 20 عامًا فقط».

وقالت الصحيفة: «انتقال الدون رونالدو، المتوج بـ 5 كرات ذهبية، من ريال مدريد إلى صفوف يوفنتوس، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في عمر الـ 33 عامًا، مقابل أكثر من 100 مليون يورو، وبراتب سنوي يبلغ 30 مليون يورو لمدة أربعة أعوام، أثار الكثير من الجدل حول ثمن الصفقة، لكن هذا الجدل لم يعد موجودًا، بسبب نتائج الفحوصات الطبية للاعب البرتغالي، التي أجراها داخل نادي يوفنتوس، وفقًا لـ«كووورة».

وكشفت الفحوصات الطبية التي أجراها رونالدو خلال انتقاله من ريال مدريد إلى يوفنتوس، عن 3 نتائج مثيرة تمثلت في نسبة الدهون بجسمه، وكتلة العضلات التي يمتلكها، بالإضافة إلى السرعة الكبيرة التي يتمتع بها.

ووفقًا للتقارير، فإن نسبة الدهون في جسد رونالدو البالغ من العمر 33 عامًا، تصل إلى 7% فقط، وهوما يقل بنسبة 3% عن النسبة الطبيعية لمن في مثل عمره، ويمتلك كتلة عضلية تصل إلى 50%، وهي أعلى بحوالي 4% من المتوقع، وسجل سرعة وصلت إلى 33.98 كم/ ساعة، في بطولة كأس العالم، كانت الأفضل خلال النهائيات.

حقق «صاروخ ماديرا» أسرع انطلاقة في تاريخ كرة القدم، خلال مباراة منتخب بلاده ضد نظيره الإسباني (3-3)، في الجولة الأولى من دور المجموعات لمونديال روسيا 2018.

ووفقًا للتلفزيون الألماني، فإن انطلاقة صاروخ ماديرا في منتصف الشوط الأول للمباراة جعلته أسرع لاعب في تاريخ كرة القدم، عندما أظهر سرعة كبيرة وصلت إلى (38.6 كم / ساعة) خلال هجمة مرتدة من منطقة جزائه إلى منطقة جزاء إسبانيا، ومرر كرة على طبق من ذهب لزميله غونزالو غويديس، ولكن الأخير فشل في ترجمتها إلى هدف لبلاد
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

هل يفجر الإنتر مفاجأته بشراء ميسي لإعادة الصراع مع كريستيانو في الدوري الإيطالي
رياضة عالمية
رئيس شرطة العقيلة يكشف تفاصيل الهجوم «الإرهابي» على المركز
ليبيا
صحف عربية: ضغط فرنسي لتنفيذ إعلان باريس.. ونقص السيولة الحاد
ليبيا
تشيلسي يرفض 190 مليون دولار للتفريط في خليفة رونالدو
رياضة عالمية
حفتر يستقبل وزير الخارجية الفرنسي بمقر القيادة العامة
ليبيا
لأول مرة: الكاف يمنح الأندية الليبية حقها بمشاركة رباعية في أفريقيا
رياضة محلية
فيديو بوابة الوسط | فريق ليبي - أميركي يجري عمليات قلب مفتوح لثلاثة أطفال
فيديو
الأرصاد: ارتفاع الحرارة ورطوبة عالية في الساحل
ليبيا
بالفيديو: أمواج من القمامة البلاستيكية تجتاح سواحل الدومينيكان
دولى
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الماء المالح للتخلص من انتفاخ العينين