هل يفجر الإنتر مفاجأته بشراء ميسي لإعادة الصراع مع كريستيانو في الدوري الإيطالي

الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة (أرشيفية : الإنترنت)

يدرس نادي إنتر ميلان الإيطالي الدخول بجدية في صفقة مدوية يرد من خلالها على انتقال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من ريال مدريد إلى يوفنتوس.

ويرغب المدير الفني للإنتر، لوتشيانو سباليتي، في التعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني لتحقيق هدفين، الأول الرد على صفقة اليوفي الثقيلة والثاني العودة مجددًا بـ«النيراتزوري» لمنصات التتويج الغائب عنها منذ زمن بعيد، وفقًا لما نقلته جريدة «توتو سبورت» الإيطالية، الأحد.

وقالت الجريدة الإيطالية إن رغبة إنتر في التعاقد مع ميسي لاقت قبول رئيس الشركة الراعية النادي، ماركو ترونشيتي بروفيرا، الذي أعرب عن أمنيته في تحقق هذا الأمر.

عاش كريستيانو وميسي حالة من الصراع الكروي والمنافسة الرائعة امتدت إلى عشر سنوات متصلة انتهت بتقاسمهما جائزة الكرة الذهبية خمس مرات لكل منهما، ليفقد العالم برحيل كريستيانو عن «الليغا» تلك المنافسة مع ميسي في انتظار ما سيقدمه الإنتر من مفاجآت قد تعيد الصراع مجددًا حال شراء ميسي.