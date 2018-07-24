هل يفجر الإنتر مفاجأته بشراء ميسي لإعادة الصراع مع كريستيانو في الدوري الإيطالي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 24 يوليو 2018, 03:30 مساء
الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة (أرشيفية : الإنترنت)

يدرس نادي إنتر ميلان الإيطالي الدخول بجدية في صفقة مدوية يرد من خلالها على انتقال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من ريال مدريد إلى يوفنتوس.

ويرغب المدير الفني للإنتر، لوتشيانو سباليتي، في التعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني لتحقيق هدفين، الأول الرد على صفقة اليوفي الثقيلة والثاني العودة مجددًا بـ«النيراتزوري» لمنصات التتويج الغائب عنها منذ زمن بعيد، وفقًا لما نقلته جريدة «توتو سبورت» الإيطالية، الأحد.

وقالت الجريدة الإيطالية إن رغبة إنتر في التعاقد مع ميسي لاقت قبول رئيس الشركة الراعية النادي، ماركو ترونشيتي بروفيرا، الذي أعرب عن أمنيته في تحقق هذا الأمر.

عاش كريستيانو وميسي حالة من الصراع الكروي والمنافسة الرائعة امتدت إلى عشر سنوات متصلة انتهت بتقاسمهما جائزة الكرة الذهبية خمس مرات لكل منهما، ليفقد العالم برحيل كريستيانو عن «الليغا» تلك المنافسة مع ميسي في انتظار ما سيقدمه الإنتر من مفاجآت قد تعيد الصراع مجددًا حال شراء ميسي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

هل يفجر الإنتر مفاجأته بشراء ميسي لإعادة الصراع مع كريستيانو في الدوري الإيطالي
رياضة عالمية
رئيس شرطة العقيلة يكشف تفاصيل الهجوم «الإرهابي» على المركز
ليبيا
صحف عربية: ضغط فرنسي لتنفيذ إعلان باريس.. ونقص السيولة الحاد
ليبيا
تشيلسي يرفض 190 مليون دولار للتفريط في خليفة رونالدو
رياضة عالمية
حفتر يستقبل وزير الخارجية الفرنسي بمقر القيادة العامة
ليبيا
لأول مرة: الكاف يمنح الأندية الليبية حقها بمشاركة رباعية في أفريقيا
رياضة محلية
فيديو بوابة الوسط | فريق ليبي - أميركي يجري عمليات قلب مفتوح لثلاثة أطفال
فيديو
الأرصاد: ارتفاع الحرارة ورطوبة عالية في الساحل
ليبيا
بالفيديو: أمواج من القمامة البلاستيكية تجتاح سواحل الدومينيكان
دولى
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الماء المالح للتخلص من انتفاخ العينين