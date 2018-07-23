تشيلسي يرفض 190 مليون دولار للتفريط في خليفة رونالدو

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 23 يوليو 2018, 08:48 مساء
إيدن هازارد (أرشيفية: الإنترنت)

رفضت إدارة نادي تشيلسي الإنجليزي التفريط بنجم فريق الكرة، البلجيكي إيدين هازارد، ليخلف النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو في ريال مدريد، خلال الصيف الجاري.

من جانبها، قالت صحيفة «ميرور» البريطانية، إن تشيلسي رفض عرضًا من ريال مدريد بقيمة 170 مليون جنيه إسترليني «حوالي 190 مليون يورو» لضم النجم البلجيكي المتّوج حديثا بالميدالية البرونزية لمونديال روسيا، ليكون ثاني أغلى لاعب في التاريخ بعد البرازيلي نيمار «222 مليون دولار»، وفقًا لـ«روسيا اليوم».

ويرفض مدرب تشيلسي الجديد الإيطالي ماوريتسيو ساري، التفريط بهازارد بأي ثمن، ويخطط البلوز لإعادة المفاوضات مع هازارد بعد عودته من العطلة الصيفية لتجديد عقده الذي ينتهي في يونيو 2020، وبراتب أسبوعي يبلغ 300 ألف جنيه إسترليني «حوالي 335 ألف يورو».
 

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