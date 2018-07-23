محمد صلاح يوجه رسالة لـ«الكارهين»

كاريوس حارس ليفر بول «يسار» أمام بنزيما في احدى أخطاءه الكارثية (أرشيفية: الإنترنت)

وجه المصري محمد صلاح، هداف فريق ليفربول الإنجليزي، رسالة قوية إلى حارس مرمى فريقه، لوريس كاريوس، وصف فيها البعض بالكارهين.

وتلقى كاريوس، سيلًا من الانتقادات اللاذعة مؤخرًا، بعد الخسارة أمام بوروسيا دورتموند 1-3، أول أمس الأحد، في إطار الكأس الدولية للأبطال، وفقًا لـ«سكاي نيوز».

وجاء في الرسالة التي وجهها صلاح، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل تويتر «كن قويًا يا كاريوس، فهذا يحدث لأفضل اللاعبين، وتجاهل هؤلاء الكارهين».

وكرر كاريوس أخطاءَه الكارثية أثناء مباراة دورتموند، حيث كاد أن يكلف فريقه، هدفًا بسبب تمريرة خاطئة، فضلًا عن تسببه في ولوج مرماه الهدف الثالث.

ويعد كاريوس، أحد الأسباب الرئيسية في خسارة ليفربول، لقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، أمام ريال مدريد، بعد أن منح بنزيمة هدفًا من تمريرة بالخطأ، ومنح رونالدو هدفًا آخر من تسديدة كانت في متناوله تمامًا.