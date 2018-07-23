الاتحاد الألماني لكرة القدم ينفي اتهامات أوزيل بالعنصرية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 23 يوليو 2018, 03:09 مساء

نفى الاتحاد الألماني لكرة القدم، في بيان صدر الاثنين وأوردته «فرانس برس»، ما ساقه ضده اللاعب مسعود أوزيل من اتهامات بمعاملته من خلفية عنصرية، مع إعلان اللاعب اعتزاله اللعب دوليًا مع «المانشافت».

وأكد الاتحاد الألماني لكرة القدم في بيانه «رفضنا في شكل قاطع مقولة أن الاتحاد الألماني لكرة القدم متهم بممارسة العنصرية، بما يتعلق بممثليه وموظفيه وأنديته، واداء ملايين المتطوعين لديه على مستوى القاعدة الشعبية".

وكان رئيس الاتحاد الالماني رينهارد غريندل موضع اتهامات من اوزيل المتحدر من اصول تركية والفائز مع المنتخب الالماني ببطولة العالم 2014 بممارسة العنصرية ضده.

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