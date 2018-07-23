بالفيديو: صلاح يتفوق في مهنة الميكانيكي بأميركا

محمد صلاح أثناء تغيير إطار السيارة (إنترنت)

تفوق الفرعون المصري محمد صلاح في سباق تركيب إطارات السيارات خلال جولة سريعة له مع فريقه ليفربول الإنجليزي بأحد مصانع السيارات في الولايات المتحدة الأميريكية حيث يقضى «الريدز» فترة إعداد للموسم الجديد.

ووصل هداف الدوري الإنجليزي عن الموسم الماضي الجمعة إلى معسكر فريقه للانتظام في التدريبات بعد قضاء إجازته الصيفية بين مدن وبلاد عدة شملت مصر ولبنان ودبي وأخيرا جزر المالديف.

ويعول الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول على جهود صلاح وزملائه لكنه ما زال يعقد الأمال الكبرى على الفرعون المصري لاستكمال ما حققه من إنجازات في الموسم الماضي.