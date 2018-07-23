أوزيل يعتزل دوليا بقذيفة في وجه ألمانيا وتركيا ترحب بالقرار

صورة الأزمة لأوزيل مع أردوغان (أ ف ب)

رحبت تركيا الإثنين بنبأ إعلان مسعود أوزيل تركه منتخب ألمانيا ردا على ما وصفه بالعنصرية، بعد أن وجه حزمة من الانتقادات القاسية لبلاده التي حصد معها لقب كأس العالم في البرازيل العام 2014، حيث تعرض أوزيل المولود في ألمانيا لعائلة تركية الأصل لانتقادات حادة بعد صورة مثيرة للجدل جمعته وزميله في المنتخب الألماني التركي الأصل ايضا ايلكاي غوندوغان بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مايو الماضي وقبل أيام من انطلاق كأس العالم الأخير في روسيا والتي ودعته «الماكينات» في مفاجأة مدوية من الدور الأول.

الصورة أثارت جدلا وخلافا سياسيا بين تركيا وألمانيا لما أثارته من تساؤلات حول ولائه لألمانيا قبل نهائيات كأس العالم في روسيا، حيث علقت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل وقتها على الصورة التي تزامنت مع توقيت استعداد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لدخول مرحلة جديدة من الانتخابات التي فاز بها فيما بعد مؤخرا، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية.

وأعلن أوزيل الأحد في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي قائلا «بقلب مفعم بالأسى، وبعد الكثير من التفكير بسبب الأحداث الأخيرة، لن أعود للعب على المستوى الدولي ما دمت أشعر بهذه العنصرية وعدم الاحترام تجاهي، فأنا مخلص لأصولي التركية والألمانية، وظهوري مع أردوغان قبل شهر من الانتخابات التركية لا يحمل دلالات سياسية، لديّ قلبان ألماني وتركي».

ورحّبت الحكومة التركية التي تشن حملة ضد ما تعتبره أنقرة تنامي معاداة الإسلام في أوروبا بخطوة أوزيل، كما أعلن وزير العدل التركي عبد الحميد غول عبر تويتر «أهنىء مسعود أوزيل الذي سجل بقراره ترك المنتخب الألماني أجمل هدف ضد فيروس الفاشية»، أما وزير الرياضة التركي محمد قصاب اوغلو الذي حذا حذو غول ونشر صورة أوزيل المبتسم مع أردوغان، فقال «نحن نؤيد بصدق الموقف المشرّف الذي اتخذه شقيقنا مسعود أوزيل».

وحمّل اوزيل اتحاد كرة القدم الالماني المسؤولية لعدم الدفاع عنه بوجه الانتقادات التي وُجهت اليه منددا بإساءة المعاملة التي لقيها من قبل رئيس الاتحاد الألماني رينهارد غريندل.