سيدات طبرق يقمن مهرجانًا من نوع خاص للأطفال

من مهرجان الأطفال بنادي سيدات طبرق (بوابة الوسط)



أقام نادي طبرق للسيدات عصر اليوم، مسابقة للدراجات الهوائية للأطفال، تمتد لمسافة 3 كلم من مصيف نادي الغوص إلى مدرسة خديجة الكبرى.

من جانبها، قالت رئيسة نادي طبرق، تهاني عمران، في تصريح إلى «بوابة الوسط»: «تنظيم مسابقة ومهرجان للأطفال هو عمل من المفترض أن نهتم به جميعًا لإخراج هؤلاء الأطفال من زحام الحياة ومتاعبها من حيث الظروف الاقتصادية والسياسية والعسكرية وغيرها، وخلق نوع من التنافس الشريف بالدراجات الهوائية وإشراكهم في المجتمع والاهتمام بهم».

وأضافت عمران: «هذه المسابقة هي الثانية، ففي العام الماضي قمنا بتنظيم مهرجان مماثل للأطفال بمدينة طبرق وسيستمر هذا النشاط بقية السنوات المقبلة دعمًا للأطفال وتشجيعهم».

يشار إلى أن شبيبة الهلال الأحمر الليبي، فرع طبرق وقسم المرور هما مَن عملا على تنظيم وتأمين هذه المسابقة.

