السوبر المصري - السعودي يبدأ 8 أغسطس

من مباراة سابقة بين الأهلي المصري والهلال السعودي في السوبر (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم اتفاقه مع نظيره المصري على تحديد موعدين لإقامة مباراة السوبر السعودي - المصري على كأس خادم الحرمين الشريفين بين بطلي الدوري في البلدين، ومباراة السوبر السعودي - المصري على كأس الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بين بطلي الكأس في مصر والسعودية.

وتقرر في الاجتماع الذي تم اليوم بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم، أن يلتقي الهلال السعودي والأهلي المصري حاملا لقب الدوري في البلدين في السوبر السعودي المصري أبطال الدوري على كأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وفق الموعد المقترح في الثامن من نوفمبر المقبل في الرياض.

فيما سيلتقي في السوبر السعودي - المصري أبطال الكأس، على كأس فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي فريقا الزمالك المصري والاتحاد السعودي في السادس من نوفمبر المقبل في القاهرة، على أن يتم تحديد المواعيد النهائية لاحقا.

وحضر الاجتماع التنسيقي الذي تم بين الاتحادين صباح اليوم الأحد في القاهرة، الأمين العام للاتحاد السعودي، لؤي السبيعي، وعضو مجلس الإدارة رئيس لجنة المسابقات، عبدالإله مؤمنة، والمدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم اللواء الدكتور ثروت سويلم، ورئيس لجنة المسابقات، عامر حسين.