أوزيل: لن ألعب لمنتخب ألمانيا ولست نادمًا على صورتي مع إردوغان

أعلن لاعب وسط المنتخب الألماني لكرة القدم مسعود أوزيل، اليوم، أنه قرر اعتزال اللعب دوليًّا، مشيرًا إلى «العنصرية» في الانتقادات التي وُجِّهت إليه عقب كارثة خروج أبطال العالم من الدور الأول لمونديال روسيا 2018.

وقال أوزيل عبر حسابه على «تويتر»: «بقلب مفعم بالأسى، وبعد الكثير من التفكير بسبب الأحداث الأخيرة، لن أعود لألعب على المستوى الدولي ما دمت أشعر بهذه العنصرية وعدم الاحترام تجاهي».

ودافع أوزيل، التركي الأصل، في وقت سابق اليوم عن قراره بالتقاط صورة مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في مايو الماضي، مما أثار أسئلة حول ولائه لمنتخب ألمانيا قبل نهائيات كأس العالم في روسيا، وفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية «أ ف ب».

مسعود أوزيل بقميصمنتخب ألمانيا (أرشيفية: الإنترنت)