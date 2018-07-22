أوزيل: لن ألعب لمنتخب ألمانيا ولست نادمًا على صورتي مع إردوغان

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 22 يوليو 2018, 09:02 مساء

أعلن لاعب وسط المنتخب الألماني لكرة القدم مسعود أوزيل، اليوم، أنه قرر اعتزال اللعب دوليًّا، مشيرًا إلى «العنصرية» في الانتقادات التي وُجِّهت إليه عقب كارثة خروج أبطال العالم من الدور الأول لمونديال روسيا 2018.

وقال أوزيل عبر حسابه على «تويتر»: «بقلب مفعم بالأسى، وبعد الكثير من التفكير بسبب الأحداث الأخيرة، لن أعود لألعب على المستوى الدولي ما دمت أشعر بهذه العنصرية وعدم الاحترام تجاهي».

ودافع أوزيل، التركي الأصل، في وقت سابق اليوم عن قراره بالتقاط صورة مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في مايو الماضي، مما أثار أسئلة حول ولائه لمنتخب ألمانيا قبل نهائيات كأس العالم في روسيا، وفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية «أ ف ب».

مسعود أوزيل بقميصمنتخب ألمانيا (أرشيفية: الإنترنت)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الأهلي طرابلس يدعم ترسانته الدفاعية بجزائري
رياضة محلية
السوبر الإسباني في هذا البلد العربي
رياضة عالمية
أغرب وأندر أنواع الحمل
طب وصحة
استقرار الدينار أمام الدولار.. وتراجع مقابل اليورو والإسترليني
ليبيا
«بلومبرغ»: ملاذات ضريبية تعرض جنسيتها للبيع مقابل الاستثمار
اقتصاد
موجة حارة تضرب مصر غدًا.. والأرصاد: ذروتها الأربعاء
عربى
لنقي محذرًا: الصراع في المستقبل القريب سيمتد إلى قضايا متصلة بالتغيير ...
ليبيا
كاركاتير حليم - سقف مطالب الليبيين
كاريكاتير
ريال مدريد يقتني جوهرة برازيلية جديدة
رياضة عالمية
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالفيديو: تشيز كيك دايت