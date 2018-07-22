«كاف» يخطر اتحاد الكرة بقراره الأهم للأندية الليبية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأحد 22 يوليو 2018, 08:43 مساء
من مباراة سابقة بين الاتحاد والنصر (أرشيفية: الإنترنت)

تلقى الاتحاد الليبي لكرة القدم، ظهر اليوم، خطابًا رسميًّا من الاتحاد الأفريقي، بشأن اعتماد مشاركة 4 فرق ليبية في بطولتي الأندية للموسم الرياضي 2109/2018 وذلك وفقًا للائحة المعتمدة من الكاف باختيار أفضل 12 دولة في التصنيف.
وجاءت الكرة الليبية في التصنيف التاسع، متقدمة ثلاثة مراكز عن التصنيف الماضي، وترك «كاف» حرية الاختيار لاتحاد الكرة الليبي، وتحديد أسماء الفرق الأربعة التي ستمثل ليبيا في مسابقتي أبطال الدوري وكأس الكونفدرالية.
يذكر أن فريق النصر هو مَن توِّج ببطولة الدوري الممتاز، فيما فاز الاتحاد بكأس ليبيا على حساب الهلال الوصيف.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الأهلي طرابلس يدعم ترسانته الدفاعية بجزائري
رياضة محلية
السوبر الإسباني في هذا البلد العربي
رياضة عالمية
أغرب وأندر أنواع الحمل
طب وصحة
استقرار الدينار أمام الدولار.. وتراجع مقابل اليورو والإسترليني
ليبيا
«بلومبرغ»: ملاذات ضريبية تعرض جنسيتها للبيع مقابل الاستثمار
اقتصاد
موجة حارة تضرب مصر غدًا.. والأرصاد: ذروتها الأربعاء
عربى
لنقي محذرًا: الصراع في المستقبل القريب سيمتد إلى قضايا متصلة بالتغيير ...
ليبيا
كاركاتير حليم - سقف مطالب الليبيين
كاريكاتير
ريال مدريد يقتني جوهرة برازيلية جديدة
رياضة عالمية
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالفيديو: تشيز كيك دايت