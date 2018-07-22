«كاف» يخطر اتحاد الكرة بقراره الأهم للأندية الليبية

من مباراة سابقة بين الاتحاد والنصر (أرشيفية: الإنترنت)

تلقى الاتحاد الليبي لكرة القدم، ظهر اليوم، خطابًا رسميًّا من الاتحاد الأفريقي، بشأن اعتماد مشاركة 4 فرق ليبية في بطولتي الأندية للموسم الرياضي 2109/2018 وذلك وفقًا للائحة المعتمدة من الكاف باختيار أفضل 12 دولة في التصنيف.

وجاءت الكرة الليبية في التصنيف التاسع، متقدمة ثلاثة مراكز عن التصنيف الماضي، وترك «كاف» حرية الاختيار لاتحاد الكرة الليبي، وتحديد أسماء الفرق الأربعة التي ستمثل ليبيا في مسابقتي أبطال الدوري وكأس الكونفدرالية.

يذكر أن فريق النصر هو مَن توِّج ببطولة الدوري الممتاز، فيما فاز الاتحاد بكأس ليبيا على حساب الهلال الوصيف.

