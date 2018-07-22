قضية احتيال تؤجل زفاف نجم ريال مدريد

غاريث بيل يقبل نجله من زوجته المدنية (أرشيفية: الإنترنت)

قرر اللاعب الويلزي غاريث بيل، نجم ريال مدريد، تأجيل حفل زفافه إلى صديقته، بشكل إضطراري، بسبب حكم قضائي.

قضية احتيال تؤجل زفاف نجم ريال مدريد.

وحسب تقارير صحفية، اليوم الأحد، أكدتها جريدة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، أن القضاء حكم على والد صديقته بالحبس لمدة 6 أعوام، بتهمة الاحتيال، وهو ما أدى لتأجيل زفاف نجم النادي الملكي.

وذكرت الجريدة أنه تم إلغاء حفل الزفاف الذي كان سيعقد خلال الصيف الجاري في إحدى القلاع الإيطالية، بسبب المشاكل العائلية.

وخطط نجم ريال مدريد وحبيبة طفولته إيما إلى إقامة حفل في قلعة إيطالية بالغة الروعة هذا الصيف لكن خلافا عائليا دفعهما إلى تأجيل الزفاف لمدة عام.

وقالت مصادر عائلية للصحافة الإنجليزية إن ايما تأمل في أن يمنحها التأجيل فرصة لرأب الصدع الذي حدث بينها وبين والدها -السجين السابق-.