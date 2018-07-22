كلوب يوجه كلمات هامة لمحمد صلاح

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 22 يوليو 2018, 04:52 مساء
محمد صلاح «وسط» أثناء تدريب ليفر بول بمعسكر الاعدادا بأميركا (صفحة ليفر بول العربية)

أكد المدرب الألماني لفريق «ليفربول» الإنجليزي، يورغين كلوب، أن هداف الفريق، المصري محمد صلاح، تعافى تمامًا من الإصابة التي لحقت بكتفه في نهائي دوري الأبطال أمام «ريال مدريد» قبل نهائيات كأس العالم بروسيا.

وخص كلوب نجمه صلاح بوقت كبير في المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب وصول «الريدز» إلى مدينة شارلوت الأميركية، حيث سيلاقي «ليفربول» فريق «بروسيا دورتموند» وديًّا مساء الأحد، حسبما ذكر الموقع العربي للفريق الإنجليزي.

وقال كلوب: «صلاح تعافى تمامًا. لقد كنا على اتصال دائم خلال كأس العالم، وكان في حالة جيدة، وبخصوص حالة كتفه ليس لديه مشاكل فهو شخص جاد للغاية ويعرف ماذا يريد أن يحقق في مسيرته المهنية وهو بخير تمامًا الآن».

وتابع المدرب الألماني قائلاً: «كان من اللطيف رؤيته بالأمس للمرة الأولى وهو سعيد بالعودة للفريق والتدريبات مجددًا».

وسبق أن أُصيب النجم المصري في الكتف خلال الشوط الأول من مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا أمام «ريال مدريد» خلال مايو الماضي، ثم استعاد لياقته ليمثل منتخب بلاده في كأس العالم وأحرز هدفين في لقاءين.

وعاد صلاح للمشاركة في فترة إعداد «ليفربول» للموسم الجديد، الجمعة قبل أن ينضم لقائمة الفريق المشارِكة في بطولة كأس الأبطال في الولايات المتحدة.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أغرب وأندر أنواع الحمل
طب وصحة
«بلومبرغ»: ملاذات ضريبية تعرض جنسيتها للبيع مقابل الاستثمار
اقتصاد
موجة حارة تضرب مصر غدًا.. والأرصاد: ذروتها الأربعاء
عربى
كاركاتير حليم - سقف مطالب الليبيين
كاريكاتير
ريال مدريد يقتني جوهرة برازيلية جديدة
رياضة عالمية
انخفاض الدولار وارتفاع اليورو والإسترليني بالسوق السوداء
ليبيا
إحاطة سلامة: رسائل تحذير إلى «معرقلي الانتخابات».. وبصيص أمل لـ«توزيع الثروة»
ليبيا
الأرصاد: منخفض جوي يقود درجات الحرارة للارتفاع
ليبيا
حادث سير يسقط 13 قتيلاً في المكسيك
دولى
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالفيديو: تشيز كيك دايت