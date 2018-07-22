كلوب يوجه كلمات هامة لمحمد صلاح

محمد صلاح «وسط» أثناء تدريب ليفر بول بمعسكر الاعدادا بأميركا (صفحة ليفر بول العربية)

أكد المدرب الألماني لفريق «ليفربول» الإنجليزي، يورغين كلوب، أن هداف الفريق، المصري محمد صلاح، تعافى تمامًا من الإصابة التي لحقت بكتفه في نهائي دوري الأبطال أمام «ريال مدريد» قبل نهائيات كأس العالم بروسيا.

وخص كلوب نجمه صلاح بوقت كبير في المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب وصول «الريدز» إلى مدينة شارلوت الأميركية، حيث سيلاقي «ليفربول» فريق «بروسيا دورتموند» وديًّا مساء الأحد، حسبما ذكر الموقع العربي للفريق الإنجليزي.

وقال كلوب: «صلاح تعافى تمامًا. لقد كنا على اتصال دائم خلال كأس العالم، وكان في حالة جيدة، وبخصوص حالة كتفه ليس لديه مشاكل فهو شخص جاد للغاية ويعرف ماذا يريد أن يحقق في مسيرته المهنية وهو بخير تمامًا الآن».

وتابع المدرب الألماني قائلاً: «كان من اللطيف رؤيته بالأمس للمرة الأولى وهو سعيد بالعودة للفريق والتدريبات مجددًا».

وسبق أن أُصيب النجم المصري في الكتف خلال الشوط الأول من مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا أمام «ريال مدريد» خلال مايو الماضي، ثم استعاد لياقته ليمثل منتخب بلاده في كأس العالم وأحرز هدفين في لقاءين.

وعاد صلاح للمشاركة في فترة إعداد «ليفربول» للموسم الجديد، الجمعة قبل أن ينضم لقائمة الفريق المشارِكة في بطولة كأس الأبطال في الولايات المتحدة.

