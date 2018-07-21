ريال مدريد يقتني جوهرة برازيلية جديدة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 21 يوليو 2018, 04:58 مساء
البرازيلي فينيسيوس جونيور مع رئيس ريال مدريد بيريز (إنترنت)

أعلن ريال مدريد الإسباني رسميا الجمعة انضمام البرازيلي فينيسيوس جونيور لصفوف النادي الملكي قادما من صفوف نادي فلامنغو البرازيلي بقيمة 46 مليون يورو ليصبح ثاني أغلى لاعب يخرج من البرازيل بعد نيمار وقت انتقاله إلى برشلونة العام 2013.

صفقة فينيسيوس أبرمت في 23 مايو 2017 بعدما توصل الريال لاتفاق مع فلامنغو للحصول على فينيسيوس لكن الصفقة لم يعلن عنها إلا بعد عيد ميلاد اللاعب الثامن عشر في 12 يوليو 2018 حيث أن سن 18 هو الحد الأدنى لسن الانتقال الدولي في أوروبا.

وحرص النادي الملكي على انتقاء الجوهرة البرازيلية الجديدة كونه الظاهرة المستقبلية المنتظرة وفقا لما قاله عنه نجم البرازيل وريال مدريد السابق الظاهرة رونالدو.

في 30 أكتوبر 2015 تم استدعاء فينيسيوس للمشاركة في بطولة أميركا الجنوبية تحت 15 عاما وفاز مع البرازيل باللقب وكان المهاجم الشاب ثاني أفضل هداف في البطولة برصيد ستة أهداف وفي مارس 2017 ظهر في بطولة أميركا الجنوبية تحت 17 عاما واختير أفضل لاعب في البطولة فضلا عن كونه هداف البطولة بـ سبعة أهداف.

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