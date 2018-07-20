إعلان أسعار تذاكر أولمبياد طوكيو 2020

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 20 يوليو 2018, 05:23 مساء
شعار أولمبياد طوكيو 2020 وأولمبياد ذوي الاحتياجات الخاصة (رويترز)

كشف منظمو دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020، الجمعة، النقاب عن أسعار التذاكر المحلية التي تتراوح أسعارها ما بين أقل من 18 دولارًا إلى 2760 دولارًا، وهو أعلى سعر لمقعد في حفل الافتتاح.

وتبدأ الأسعار، وفق ما نقلت وكالة «رويترز»، التذاكر لحضور العديد من المنافسات برقم يحمل دلالة وهو 2020 (17.96 دولار)، لكن هذا السعر مخصص للمجموعات، أما تذكرة الفرد الواحد فسيكون ثمنها 2500 ين (22.23 دولار).

وقال المنظمون إن أكثر من نصف التذاكر سيتم بيعها بسعر يقل عن 8000 ين (71.15 دولار)، أما أرخص التذاكر ستكون في رياضات مثل كرة القدم والهوكي وسباق الماراثون.

وتتماشى أسعار تذاكر دورة طوكيو الأولمبية مع أسعار دورة لندن 2012، لكنها أغلى من أسعار تذاكر ريو 2016 رغم أن تقلبات أسعار الصرف تجعل من الصعب المقارنة.

وبلغ ثمن أغلى تذكرة لحفل افتتاح دورة لندن 2618 دولارًا، وفقًا لأسعار الصرف الحالية.

وعلى غرار الألعاب السابقة، فإن تذاكر حضور منافسات ألعاب القوى ظلت هي الأغلى وبلغ سعر التذكرة في حدود 130 ألف ين (156.12 دولار).

وستطرح التذاكر للبيع في اليابان في ربيع 2019، بينما لم يتم الإعلان حتى الآن عن آلية بيع التذاكر دوليًا.

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