محكمة التحكيم الرياضي تلغي استبعاد «ميلان» من الدوري الأوروبي

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 20 يوليو 2018, 03:03 مساء
محكمة التحكيم الرياضي (الإنترنت)

ألغت محكمة التحكيم الرياضي (كاس) الجمعة قرار استبعاد نادي ميلان الإيطالي عن المشاركة في مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» لكرة القدم، برغم إقرارها بمخالفته قواعد اللعب المالي النظيف، ودعت الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ قرار «مناسب» بحقه.

وذكرت المحكمة أن القضية «لم يتم تقييمها بشكل صحيح» من قبل قضاة الاتحاد الأوروبي للعبة، مشيرةً إلى «إن الوضع المالي الحالي للنادي أصبح أفضل الآن»، فأحالت القضية مجددًا إلى الاتحاد القاري.

وقالت المحكمة في بيان أوردته «فرانس برس»: «تعتبر أن غرفة الحكم (في الاتحاد الأوروبي) في موقع أفضل من كاس لإصدار تدبير تأديبي مناسب على أساس الوضع المالي الحالي للنادي».

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