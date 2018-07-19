محمد صلاح ينشر صورًا مثيرة من شواطئ جزر المالديف

ثلاث صورة مركبة لمحمد صلاح على جزر المالديف (أرشيف: الإنترنت)

فجّــر هداف الدوري الإنجليزي وفريق ليفربول، محمد صلاح، مواقع التواصل الاجتماعي، بنشره صورًا جديدة له في جزر المالديف.

وما أن نشر صلاح الصور عبر حسابه على «إنستغرام»، إلا وانهالت التعليقات، عليها، حتى أن عددًا من نجوم الكرة في الدوري الإنجليزي، حرصوا على التعليق عليها، من بينهم ديفيد لويز، زميل صلاح السابق في فريق تشيلسي، الذي اكتفى بـ«ضحكات»، بينما كتب زميله الحالي في ليفربول، لوفرين، «لا زلت في إجازة.. استمتع»، وفقًا لـ«روسيا اليوم».



ويقضي صلاح إجازته قبل الالتحاق بمعسكر ليفربول استعدادًا للموسم الجديد، وذلك بعد أسابيع قليلة فقط من خروج المنتخب المصري من مونديال روسيا من دور المجموعات.

الجدير بالذكر أن صلاح من المقرر أن ينضم إلى معسكر فريق ليفربول بالولايات المتحدة الأميركية السبت المقبل، من أجل خوض فترة الإعداد مع الفريق، والمشاركة مع «الريدز» في المباريات الودية، التي من المقرر أن يخوضها الفريق الإنجليزي هناك قبل بداية الموسم الجديد.

