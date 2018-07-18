العثور على جثة لاعب سعودي في مصرف مياه

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 18 يوليو 2018, 10:10 مساء

بعد 40 يوماً على اختفائه، عثرت شرطة المنطقة الشرقية على لاعب كرة قدم من محافظة الأحساء، ، جثة هامدة في قنوات صرف المياه بإحدى مزارع قرى الأحساء.

وكانت أجهزة الأمن السعودية تلقت بلاغًا من والد لاعب نادي الشروق لدرجة الشباب قاسم الحبيب (18 عاماً)، عن اختفائه بصورة مفاجئة، لتقوم بالبحث عن مكان اختفائه حتى عثرت عليه متوفياً.

وأسفرت تحريات رجال الشرطة والمتابعة الأمنية الدقيقة عن الوصول إلى الجاني، وهو شاب في التاسعة عشر من عمره، حيث اعترف خلال استجوابه بإقدامه على ارتكاب الجريمة طعنًا بالسكين بسبب خلاف قديم بينهما.

وبحسب بيان المتحدث الرسمي باسم شرطة المنطقة الشرقية جاء فيه الآتي: «شرطة محافظة الأحساء تبلغت أخيراً من مواطن أربعيني عن اختفاء ابنه البالغ من العمر ١٨عاماً».

وأضاف: «باشر المختصون في الشرطة إجراءات البحث والتحري عن الشاب المختفي في حينه، وبفضل من الله وتوفيقه ومن خلال المتابعة الأمنية المكثفة في القضية تم القبض على شاب مواطن يبلغ من العمر ١٩ عاماً على علاقة بالمجني عليه إثر التوصل لمعلومات دقيقة تُشير إلى تورطه في اختفائه، ومن خلال الاستجوابات الأولية معه أقر بإقدامه على قتل الشاب طعناً بالسكين والتخلص من جثمانه برميه في أحد المصارف المائية بمنطقة زراعية بإحدى قرى المحافظة، وذلك إثر خلاف سابق مع المجني عليه، وأرشد لمكان الجثة حيث تم العثور عليها».
 

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