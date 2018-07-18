ناشئو ليبيا يحضرون لـ «مواجهات الشمال» في جنزور

منتخب الناشئين الليبي ينصت إلى توجيهات فنية قبل التدريب (صفحة اتحاد الكرة)

دخل المنتخب الوطني للناشئين تحت 17 عامًا يومه الرابع في تنفيذ برنامج إعداده لخوض بطولة شمال أفريقيا التي ستقام بمدينتي سوسة والمنستير التونسيتين خلال الفترة من 20 إلى 28 أغسطس المقبل بمشاركة منتخبات ليبيا وتونس والجزائر والمغرب، المؤهلة لنهائيات كأس أفريقيا في تنزانيا 2019 .

ويتدرب المنتخب الليبي يوميًّا على فترتين، صباحية ومسائية، منذ أن بدأ المعسكر بملعبي الأكاديمية والاتحاد، بجنزور، يوم السبت الماضي، تحت قيادة مدربه الوطني، حبيب مبارك، وبحضور جميع اللاعبين الذين شملتهم القائمة.

وسيشمل البرنامج التدريبي لمنتخب ليبيا «وصيف بطل النسخة الأخيرة لبطولة شمال أفريقيا بالمغرب» عددًا من المباريات التجريبية المحلية، خاصة مع منتخبات المناطق، قبل الدخول في معسكر تدريبي بتونس قبل انطلاق البطولة بأيام، والتي ستكون مواجهـاتها، علـى النحـو التالـي:

- الاثنين 20/8/2018 يلتقي المنتخب الليبي مع تونس، بملعب مصطفى بن جنات بالمنستير، والجزائر مع المغرب بالملعب الأولمبي بالمنزه.

- يوم الجمعة 24/8/2018 تلتقي تونس مع الجزائر بملعب مصطفى بن جنات بالمنستير، والمغرب مع ليبيا، بالملعب الأولمبي بسوسة.

- في يوم الثلاثاء 28/8/2018 يلتقي المنتخب المغربي مع نظيره التونسي بملعب مصطفى بن جنات بالمنستير، فيما يلتقي المنتخب الليبي في نفس اليوم مع نظيره الجزائري، بالملعب الأولمبي بسوسة.

وسيتأهل صاحب المركز الأول من هذه التصفيات إلى نهائيات بطولة أمم أفريقيا تحت 17 سنة التي ستقام في تنزانيا العام 2019.