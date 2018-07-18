الأهلي المصري يعلن عدم مشاركته في بطولة العالم للأندية بقطر

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 18 يوليو 2018, 09:22 مساء

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي المصري الاعتذار عن عدم المشاركة في بطولة العالم للأندية لكرة اليد المقرر إقامتها في قطر خلال شهر أكتوبر المقبل، وذلك التزامًا بالسياسة العامة للبلاد .

وذكر بيان للأهلي، اليوم الأربعاء، أن النادي تلقى خطابًا قبل يومين من الاتحاد المصري لكرة اليد، والذي رشح فيه الأهلي للمشاركة في بطولة العالم للأندية لكرة اليد في قطر.

وأكمل البيان: «قام رؤوف عبد القادر مدير عام النشاط الرياضي بعرض الأمر على مجلس الإدارة والذي رفض ما جاء في الخطاب، وقرر إرسال اعتذار خطي للاتحاد المصري لكرة اليد متضمنًا القرار المشار إليه التزامًا بالسياسة العامة للبلاد».

 

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