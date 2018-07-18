بالفيديو.. الأهلي بنغازي يوقع العقد مع مدربه الجديد

أعلنت إدارة النادي الأهلي بنغازي، تعيين المغربي، يوسف فرتوت، مديراً فنياً للفريق الأول لكرة القدم، لمدة موسم واحد قابل للتجديد .
جاء ذلك من خلال عرض فيديو لمراسم توقيع العقد مع فرتوت، عصر اليوم، على الصفحة الرسمية للنادي الأهلي بتغازي.
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