الليغا الإسبانية تحدد خسائر قيمتها التسويقية بعد رونالدو

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 18 يوليو 2018, 06:34 مساء
كرستيانو رونالدو يحمل قميص يوفنتوس (أرشيفية: الإنترنت)

أكد رئيس رابطة «الليغا»، خافيير تيباس، أن أحد أهم أسباب انتقال البرتغالي كريستيانو رونالدو، إلى يوفنتوس، يعود إلى مشكلات واجهت هداف ريال مدريد مع مصلحة الضرائب في العاصمة الإسبانية، ما دفعه للرحيل إلى نادي يوفنتوس، ليحصل على راتب أكبر وضرائب أقل حسب القوانين الجديدة بإيطاليا.

وقال رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، في تصريحات لجريدة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية: «القيمة التسويقية لليغا قطعًا ستتأثر برحيل رونالدو، لكن ليست بالشكل الذي كنت يومًا أتوقعه، من الحصول على صافي راتب أكبر من إسبانيا، بسبب القوانين الجديدة هناك».

واختتم: «في الماضي كنت قلقًا من رحيل أكثر من لاعب في آن واحد بنسبة تسعة من عشرة، الآن بعد ارتفاع القيمة التجارية لليغا، أشعر بالقلق بنسبة أربعة من عشرة».

وانتقل رونالدو من ريال مدريد إلى نادي يوفنتوس الإيطالي، بعقد يمتد لـ 4 سنوات، وسيحصل على 30 مليون يورو سنويًّا.
 

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