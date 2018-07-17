مزارع روسي يكشف سرًّا ساعد فرنسا على التتويج بكأس العالم

نجوم منتخب فرنسا، من اليمين، مبابي وبوغبا وغريزمان (أرشيفية: الإنترنت)

قال مزارع روسي يدعى أوليغ سيروتا، إن بعثة المنتخب الفرنسي طلبت عند وصولها إلى الأراضي الروسية،400 كيلو غرام من الجبن الروسي من مزرعته.

وأكد صاحب المزرعة الروسية، أن معدل الاستهلاك اليومي لبعثة المنتخب الفرنسي، بلغ نحو 13 كيلو غرامًا من الجبن، بالإضافة إلى 140 عبوة يوميًّا من الألبان بالفاكهة.

وقال سيروتا في لقاء مع التلفزيون الروسي: «رئيس الطهاة بالمنتخب الفرنسي، كسافييه روسو، زار مزرعته قبل البطولة لمعاينة الأجبان مسبقًا».

وأضاف: «نجوم منتخب (الديوك) مختلفون في أذواقهم تجاه الحليب بالفواكه، فمثرلاً الهداف الشاب يعشق اللبن بالعنب الأسود، أما أنتزان غريزمان فيحب اللبن بالتوت».







