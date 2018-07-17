بالفيديو.. روسيا تسجن من اقتحموا ملعب مباراة نهائي المونديال

إحدى أفراد المجموعة التي اقتحمت ملعب نهائي المونديال 17 يوليو 2018 (روسيا اليوم)

دان القضاء الروسي، اليوم، أربعة أفراد بينهم سيدتان، اقتحموا الملعب في نهائي كأس العالم لكرة القدم بين فرنسا وكرواتيا، الأحد الماضي.

وحكمت محكمة في العاصمة موسكو بالسجن 15 يومًا، على 4 أعضاء في مجموعة روسية معارضة، كما منعهم القاضي من حضور أية أحداث رياضية لمدة ثلاث سنوات.

واعتبر اقتحام الملعب من قبل أعضاء المجموعة المعارضة في بداية الشوط الثاني من المباراة النهائية في ملعب لوجنيكي بموسكو عملاً جريئًا في حضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومسؤولين كبار آخرين من كافة أنحاء العالم، وفقًا لـ«روسيا اليوم».

وقالت كوراتشيوفا، ضمن أعضاء المجموعة التي اقتحمت الملعب، «إن اقتحام الملعب، الذي تسبب في إيقاف المباراة لفترة قصيرة، كان يهدف إلى الترويج لحرية التعبير وإدانة سياسات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)».